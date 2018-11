“Ecco i miei risparmi per aiutare” la lettera del piccolo Achille per la montagna

fanpage

(Di martedì 13 novembre 2018) Ladi un bimbo di 9 anni al sindaco di Rocca Pietore, in provincia di Belluno, per esprimere la sua solidarietà a uno dei territori più colpiti dal maltempo: "Mi spiace, mi piacerebbe rivedere montagne con i boschi" ha scritto, allegando anche una banconota da 5 euro come aiuto materiale.