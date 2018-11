È ora di dire basta al circo con animali | il governo deve intervenire

Lele Mora annuncia che sarà il direttore de L’Unità : Nel corso della puntata di “Stasera Italia”, in onda lunedì 11 novembre alle 20.30 su Retequattro, Lele Mora, l’ex manager dei vip che ha fatto tanto parlare di sé anche per il suo rapporto con Fabrizio Corona, ha annunciato che diventerà ufficialmente il direttore del quotidiano L’Unità: «Ci sono degli investitori stranieri – non europei, non italiani – che credono nella mia persona. L’Unità è già stata comprata da due gruppi di “Signori” ...

Lele Mora annuncia che sarà il direttore de L’Unità : Nel corso della puntata di “Stasera Italia”, in onda lunedì 11 novembre alle 20.30 su Retequattro, Lele Mora, l’ex manager dei vip che ha fatto tanto parlare di sé anche per il suo rapporto con Fabrizio Corona, ha annunciato che diventerà ufficialmente il direttore del quotidiano L’Unità: «Ci sono degli investitori stranieri – non europei, non italiani – che credono nella mia persona. L’Unità è già stata comprata da due gruppi di “Signori” ...

Lele Mora dice che sarà il nuovo direttore de L'Unità : Nel corso della puntata di 'Stasera Italia', in onda questa sera Lele Mora ha annunciato che diventerà ufficialmente il direttore del quotidiano L'Unità: 'Ci sono - ha spiegato secondo una nota della ...

Lele Mora dice che sarà il nuovo direttore de L'Unità : Nel corso della puntata di "Stasera Italia", in onda questa sera Lele Mora ha annunciato che diventerà ufficialmente il direttore del quotidiano L'Unità: "Ci sono - ha spiegato secondo una nota della trasmissione - degli investitori stranieri - non europei, non italiani - che credono nella mia persona. L'Unità è già stata comprata da due gruppi di 'Signori' che hanno ...

Higuain - il bomber “ingrato” ora sa cosa vuol dire essere tradito : Doveva essere la sua partita, ci teneva ad ogni costo. In un certo senso lo è stata: Milan-Juventus l’ha decisa Gonzalo Higuain. Protagonista assoluto, ma in negativo: ha toccato pochi palloni, lottato come un leone, procurato e sbagliato un rigore, perso la partita e la testa con un’espulsione clamorosa. Lo psicodramma perfetto del grande ex che voleva dimostrare tutto, e invece ha dovuto incassare lui l’ennesima dimostrazione. Milan-Juve non è ...

MotoGp - Si chiude la stagione 2018 : oraRI e DIRETTE TV - anche in chiaro - del Gp di Valencia : Il programma del Gp di Valencia: ORARI e DIRETTE tv, anche in chiaro, dell'ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp E' tutto pronto in Spagna per l'ultimo e attesissimo round della stagione ...

Pietro Fois - Riformatori sardi - : «Anche noi al momento giusto diremo la nostra sul candidato alla presidenza e gli assessorati». : ... Presidente escluso, a dopo il voto di febbraio conclude Pietro Fois -, per garantire la giusta rappresentanza in Giunta legata al consenso e reale apporto espresso da ogni singola forza politica.» ...

MotoGp – Si chiude la stagione 2018 : oraRI e DIRETTE TV (anche in chiaro) del Gp di Valencia : Il programma del Gp di Valencia: ORARI e DIRETTE tv, anche in chiaro, dell’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp E’ tutto pronto in Spagna per l’ultimo e attesissimo round della stagione 2018 di MotoGp. Marc Marquez ha già matematicamente conquistato il titolo di campione del mondo, così come Andrea Dovizioso quello di vice. La sfida adesso è tutta in casa Yamaha, con Rossi e Vinales che lottano per il terzo ...

LIVE F1 - DIRETTA GP Brasile 2018 : come vederlo in tv e streaming. orario e programma : Oggi andrà in scena il GP del Brasile 2018, penultimo atto del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos prepariamoci ad assistere ad un grande spettacolo. Il campionato riservato ai piloti è già deciso: Lewis Hamilton ha ottenuto il suo quinto titolo, il quarto con la Mercedes. Tuttavia, l’interesse dei top team sarà quello di centrare il successo di tappa e, nel caso delle Frecce d’Argento e della Ferrari, giocarsi il ...

LIVE F1 - Qualifiche GP Brasile 2018 : orario d’inizio della diretta e su che canale vederla in tv : Oggi, a partire dalle ore 18 italiane, andranno in scena le Qualifiche del Gran Premio del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale di Formula Uno. Il circus si è trasferito ad Interlagos per una delle gare storiche del calendario, che spesso si è rivelata decisiva ai fini dell’assegnazione del titolo iridato regalando innumerevoli colpi di scena anche grazie all’instabilità del meteo. La Ferrari si presenta in Brasile dopo due ...

LIVE Rugby - Italia-Georgia : la diretta della partita. Come vederla in tv e orario d’inizio : CLICCA QUI PER LA diretta LIVE DI Italia-Georgia DALLE ORE 15.00 Per importanza è la partita dell’anno: la finestra autunnale dei Test Match di Rugby si è aperta per la Nazionale italiana sabato scorso con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda, ma il primo dei tre test mach casalinghi che attendono gli azzurri, tutti visibili su DMAX ed in streaming su DPLAY, che si giocherà oggi a Firenze contro la Georgia, con inizio alle ...

Scherzi a parte - puntata 9 novembre 2018 in diretta - Aurora Ramazzotti : [live_placement] Stasera, venerdì 9 novembre, torna su Canale 5 con una nuova edizione Scherzi a parte, condotta da Paolo Bonolis. TvBlog seguirà la puntata in liveblogging. Come si legge nel comunicato stampa di lancio, gli Scherzi, quest’anno mirano ad essere 'totalmente rivoluzionari e innovativi, vere e proprie narrazioni cinematografiche' con tanto di 'colonne sonore, grafiche, effetti speciali, citazioni da film e serie tv ...

Formula 1 - orari e diretta tv GP del Brasile. Qualifiche e gara in Live streaming su Skysport.it : La Formula 1 sarà ancora più alla portata degli appassionati grazie all' App di Sky Sport , ulteriormente migliorata: il Match Centre dell'App conterrà la cronaca scritta in real time e i tempi ...

Serie A in tv - 12a giornata : data - orario dei match e dove vederli in diretta e in streaming : ... DAZN trasmetterà tre match , il sabato alle 20.30, domenica alle ore 12.30, domenica alle ore 15, , mentre gli altri 7 saranno visibili su Sky Sport e Sky Go. Il programma completo della 12a ...