È in gravi condizioni | operato d' urgenza il noto cantante italiano

Matrimonio in crisi - tenta suicidio dandosi fuoco come un 'bonzo'/ Catania - 58enne in gravi condizioni - IlSussidiario.net : tenta suicidio e si dà fuoco come un 'bonzo': gesto esemplare di un 58enne catanese dopo crisi matrimoniale? Indagini in corso sul movente.

Cane tocca il grilletto e spara al padrone durante la caccia - l’uomo in gravi condizioni : durante il tragitto in auto il Cane si è agitato e ha toccato con la zampa il grilletto della pistola carica facendo partire un colpo che ha raggiunto al petto il cacciatore 74enne ferendolo gravemente.Continua a leggere

Bimba di 13 anni in gravissime condizioni trasportata da Firenze a Messina grazie a un volo dell’Aeronautica Militare : E’ atterrato da poco a Catania il velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Firenze una bambina di tredici anni in gravissime condizioni. La paziente necessitava di essere trasferita dall’Ospedale pediatrico “Meyer” di Firenze all’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Firenze alla ...

Torino - 13enne insegue gatto sul tetto ma precipita : ricoverato in gravi condizioni : Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino stava inseguendo il gatto scappato sul tetto come aveva già fatto altre volte ma sarebbe improvvisamente scivolato perdendo l'equilibrio e cascando di sotto dopo un volo di circa dieci metri che per fortuna non lo ha ucciso ma lo ha ferito gravemente.--Un gioco forse troppo azzardato ha rischiato di costare la vita nelle scorse ore ad un ragazzino poco più che tredicenne residente nel Torinese. ...

Perugia - infermiere soccorre ragazzo in gravi condizioni e viene insultato : “Devi curare prima noi” : L'infermiere del 118 intervenuto sul luogo di un incidente accaduto poco prima sarebbe stato strattonato e insultato da uno degli automobilisti coinvolti in quanto, dopo un'attenta analisi delle condizioni di tutti i feriti, avrebbe dato la precedenza al ragazzo che versava in gravi condizioni.--Non era d'accordo con l'infermiere che ha deciso di soccorrere per primo il passeggero più grave coinvolto in un incidente e per protesta ha aggredito ...

Glenn Hoddle - malore negli studi tv : è ricoverato in ospedale in condizioni gravi : Un malore negli studi tv, dove lavora come opinionista, nel giorno del suo compleanno. Il ricovero in ospedale. Tutti i pensieri degli appassionati di calcio inglesi sono per l'ex commissario tecnico ...

Uva : «Con gravina in Figc non ci sono le condizioni per restare» : L'attuale dg della Federcalcio Uva conferma il suo sempre più probabile addio alla Figc dopo le nuove elezioni per il presidente. L'articolo Uva: «Con Gravina in Figc non ci sono le condizioni per restare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Malore per Nichi Vendola : operato d'urgenza - condizioni non gravi : L'ex Governatore della Puglia è stato colpito da un infarto mentre si trovava a Roma, citta' in cui risiede. L'ex leader di Sinistra, Ecologia e Liberta' si trova attualmente presso il Policlinico Gemelli della capitale dove è stato ricoverato. E' sotto osservazione in terapia intensiva, ma secondo quelle che sono le informazioni trapelate non sarebbe in pericolo di vita. Nichi Vendola ha guidato la Regione Puglia dal 2005 al 2015 ed è noto per ...

Nuovo caso di meningite in Italia : ragazza 18enne in gravissime condizioni. Cause e sintomi del virus : Nuovo caso di meningite in Italia, più precisamente a Firenze. È ricoverata dalla tarda serata di ieri, venerdì 12 ottobre, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova, una giovane ragazza di diciotto anni alla quale è stata diagnosticata una infezione da meningococco. Al momento, fa sapere l’Ausl Toscana Centro, sono in corso le procedure per la tipizzazione. La prognosi è riservata, confermano i ...

Taranto - gravissime le condizioni della bimba di 6 anni che il padre ha lanciato dal balcone : La piccola è stata sottoposta ieri a un intervento chirurgico ma le sue condizioni sono ancora disperate: ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma facciale e lesioni al torace estremamente gravi. Il fratello di 14 anni, accoltellato alla gola, recupererà in due settimane.Continua a leggere