Dress You Can | un armadio infinito per tutte

(Di martedì 13 novembre 2018) Avete sempre sognato di indossare un abito firmato ma non ne avevate la possibilità? O quante volte avete sospirato guardando le meravigliose scarpe delle celeb, indossate sui red carpet, ma il vostro portafoglio non arrivava a tanto? Finalmente, anche in Italia è nata la possibilità di noleggiare abiti, scarpe e accessori firmati per occasioni speciali e a prezzi contenuti Drees You Can è il primo esperimento di “sharing” nato nel 2014 dall’iniziativa di Caterina Maestro ed Elena Battaglia. Esperimento vincente, visto che le due ragazza hanno ricevuto l’IT4Fashion Innovation Award 2018. Lo store, fisico si trova a Milano, a Porta Ticinese. Ma tutto è ovviamente fruibile anche online. L’idea iniziale era quella di creare un luogo fisico e un sito web per condividere il proprio guardaroba, ampliando il classico “sharing” tra amiche a un pubblico molto più ampio. Dove i privati ...