Dramma a Taranto | si spezza la gru | due operai muoiono cadendo da impalcatura

A Taranto e Brindisi situazione Dramma tica e pericolosa per il maltempo : Taranto . CIA Agricoltori Italiani ha inviato una lettera urgente ai Prefetti di Taranto e Brindisi chiedendo un incontro per un

Taranto Dramma a Paolo VI : emergono altri dettagli ai microfoni di 'Pomeriggio Cinque' : In un gesto compiuto dalle mani di chi, quei due piccoli avrebbe dovuto invece proteggerli dal resto del mondo.

Dramma a Taranto : morta la bimba di 12 anni caduta dalla finestra : La piccola, che era arrivata in ospedale già in condizioni gravissime purtroppo non ce l'ha fatta. I funerali ci saranno domani, Sul caso indagano i carabinieri ma probabilmente la bambina si è sporta troppo dal davanzale del bagno della sua abitazione perdendo l'equilibrio.Continua a leggere