Dopo la cacciata di Genish | Vivendi pronta a riprendere le redini di Tim

Uomini e Donne - che fine ha fatto Mara Fasone Dopo essere stata cacciata? Ecco cosa fa oggi l'ex tronista : Mara Fasone ha lasciato il trono classico di Uomini e Donne , ma sulle motivazioni che l'hanno spinta a farlo ancora non si sa nulla. Che ci sia di mezzo l'ex fidanzato? Per scoprirlo dovremo...

Mila Suarez contro Alex Belli : "Mi ha cacciata di casa Dopo l'operazione" : Volano stracci a casa Belli. Anzi, fuori casa. Alex Belli avrebbe cacciato dalla sua abitazione Mila Suarez, sua compagna di vita da oltre un anno. Per di più mentre quest'ultima era in piena convalescenza dopo un intervento chirurgico.Procediamo con ordine: Alex Belli e Mila Suarez fino alla settimana scorsa erano felici insieme, e dispensavano perle di coppia sulla loro serenità coniugale da tutti i salotti televisivi: Vieni Da Me, ...