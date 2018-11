Dl Genova | la maggioranza va “sotto” su un emendamento sul condono a Ischia

Dl Genova - maggioranza bocciata su emendamento al condono di Ischia : emendamento approvato. Per la prima volta da quando esiste il governo Conte la maggioranza composta dal M5s e dalla Lega va sotto in Parlamento. È successo al Senato, dove le commissioni Ambiente e Lavori pubblici stanno votando gli emendamenti al dl Genova e nel dettaglio l’articolo 25 che disciplina le pratiche di condono a Ischia dopo il terremoto. A passare è l’emendamento 25.12 che chiede di sopprimere la parte per cui alle istanze ...

Maggioranza ancora in pressing sul Mef - nuovo capitolo su Genova : Roma, 26 set., askanews, - Prosegue l'acceso confronto della Maggioranza di governo con le strutture tecniche del ministero dell'Economia, che dopo la manovra ora vede un nuovo capitolo nel decreto sul ponte crollato a Genova: trasmesso ieri al Mef senza coperture e per questo non recapitato al Quirinale. 'Questo ritardo non è ...