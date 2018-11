Dl Genova | governo battuto al Senato su emendamento condono Ischia

Dl Genova - governo battuto su Ischia : 21.20 La maggioranza è stata bocciata su un emendamento all'articolo 25 del decreto Genova che disciplina le pratiche di condono a Ischia e che ora si sta discutendo in commissione al Senato. L'emendamento chiede di sopprimere la parte per cui alle istanze di condono si applichino le norme del 1985. La proposta di modifica, della senatrice Papatheu (FI), è stata approvata. E sarebbe stato decisivo il voto favorevole dei 'dissidenti' M5S. Il Pd ...

Dl Genova - Crimi : Parere contrario odg Gronda non è disimpegno Governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl Genova - in Aula solo “Sparuti rappresentanti del governo…”. E il battibecco tra Fico e Mulé (FI) è surreale : “Signor presidente, sparuti rappresentanti del governo, onorevoli colleghi…”. Sarà stata l’ora tarda, ma lo scambio di battute tra il presidente della camera Roberto Fico e il portavoce di Forza Italia Giorgio Mulé, innescato dall’incipit del discorso è surreale: “Che significa sparuti?” chiede Fico. “Che sono pochi…”, replica il deputato forzista. “Ma il governo è presente” ...

Dl Genova - Pd vs M5s e governo : “Condoni e fanghi nascosti nel decreto - porcate firmate Di Maio” : Tensione e polemiche alla Camera nel giorno del voto sul decreto Genova. Ad attaccare il governo M5s-Lega sono stati i deputati della sinistra, Pd e Liberi e Uguali, scagliandosi sul tema condoni, non soltanto sul caso Ischia, ma anche in merito a quanto previsto nel provvedimento per il Centro Italia, nelle aree colpite dal terremoto. Tra le più critiche la deputata Alessia Morani: “Quando fate i condoni, non date la responsabilità al Pd. ...

Decreto Genova - Pd attacca il governo : “Penosi - il weekend è più importante dei cittadini” : Il voto alla Camera per il Decreto Genova è previsto per mercoledì. Dalle opposizioni, in particolare dal Pd, arrivano critiche per le coperture, che non sarebbero state chiarite dal governo, per la sospensione dei lavori nel weekend, e per la norma sul condono delle case a Ischia, che è stata inserita nel provvedimento.Continua a leggere

Interporti di Torino e Novara 'dimenticati' dal Governo nel piano per rilanciare Genova : ...Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè che in una nota sottolinea come "la storia insegna che i traffici di merci tra il Piemonte e il porto di Genova sono un asset importante dell'intera economia ...

Decreto Genova - slitta voto Camera : polemiche su ritardi/ Ponte Morandi - Pd-FI vs Governo : “M5s dilettanti” : Ponte Genova, Gdf “Relazioni tecniche di Spea ammorbidite”. Ultime notizie, nuovo giallo emerso dalle indagini dopo i controlli della guardia di finanza(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:20:00 GMT)

Decreto Genova - deserti i banchi del governo e dell'opposizione : banchi del governo e della maggioranza quasi del tutto deserti. Proprio mentre è in discussione il Decreto Genova, quello molto atteso da tutti i cittadini del capoluogo ligure. A farlo notare è ...

In Aula si discute del dl Genova ma Toninelli è assente. Le opposizioni all’attacco : “Emblema dilettantismo del governo” : “Il ministro Toninelli non ha ritenuto di partecipare alla discussione. Toninelli è l’emblema del dilettantismo di questo governo. Un governo semplicemente incapace di governare”. A dirlo la deputata genovese del Pd, Raffaella Paita, che ha denunciato l’assenza del ministro (competente) alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, mentre alla Camera era in corso la discussione sul dl Genova. Il collega Enrico Borghi ha aggiunto: ...

Terremoto - Morgoni boccia il Governo : «Nel decreto Genova il nulla» : Hanno piegato il Terremoto a ragioni di convenienza politica. Se si vuole dare voce alle autonomie locali questo è un passo indietro». Terzo punto le misure economiche. «Avevamo proposto tra le ...

Dl Genova : Bonelli - governo alza diossine : ANSA, - ROMA, 20 OCT - "Per la prima volta nella legislazione si scrive che nei fanghi di depurazione da spargere sui campi agricoli ci possano essere quantità di diossine e idrocarburi elevatissime, ...

Genova - Autostrade e il Ponte Morandi : il Governo ha fatto retromarcia? : Una modifica al decreto Genova rimette in gioco Autostrade nelle attività di ricostruzione del Ponte Morandi. M5s e Lega...

Decreto Genova - edifici abusivi e fanghi tossici. Anche al nuovo governo non importa dell’ambiente : Devo ammettere che io ero uno di quelli che credevano che, da un punto di vista ambientale e territoriale, con questo governo le cose sarebbero migliorate. Mi rendevo conto che partner del M5s era quella Lega che governa nelle due regioni con maggior consumo di suolo in Italia, che tutela i cacciatori e quant’altro, ma auspicavo una sorta di folgorazione sulla via di Damasco o, molto più prosaicamente, un accordo di governo sul tema. Dai segnali ...

Decreto Genova - edifici abusivi e fanghi tossici. Anche al nuovo governo piace inquinare : Devo ammettere che io ero uno di quelli che credevano che, da un punto di vista ambientale e territoriale, con questo governo le cose sarebbero migliorate. Mi rendevo conto che partner del M5s era quella Lega che governa nelle due regioni con maggior consumo di suolo in Italia, che tutela i cacciatori e quant’altro, ma auspicavo una sorta di folgorazione sulla via di Damasco o, molto più prosaicamente, un accordo di governo sul tema. Dai segnali ...