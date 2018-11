Disabili | le organizzazioni | “Aumento dei fondi in manovra? Non basta Al Sud smantellate

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 novembre 2018) Bene l’aumento deiper la non autosufficienza e per le politiche per la famiglia. Ma gli impegni presi dal governo nella legge di Bilancio per il 2019 nonno ancora, secondo le associazioni che difendono i diritti delle persone contà. Che chiedono di investire di più ma anche di garantire una “programmazione pluriennale e un confronto continuo tra il ministero dellatà e il variegato mondo dell’associazionismo”. Allo stesso tempo, aggiungono, le Regioni stanno erodendo il sistema di welfare locale costruito negli ultimi decenni con la professionalità, tra gli altri, di migliaia di operatori sociali, educatori, psicologi e assistenti personali. “Apprezziamo l’impegno del governo di aumentare di 100 milioni le politiche per la Famiglia“, dice al Fatto.it Vincenzo Falabella, presidente della Federazione italiana per il ...