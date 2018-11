Dire Straits Legacy | parte il tour mondiale | in Italia il 20 novembre

Dire Straits Legacy a Padova presentano il tour italiano : tutte le date e i biglietti in prevendita : I Dire Straits Legacy a Padova , si esibiranno mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 21:30, per un concerto al Gran Teatro Geox. L'evento è stato presentato ieri ai media italiani, attraverso una conferenza stampa che si è tenuta in città. Presenti Phil Palmer, Alan Clark e Marco Caviglia, per illustrare il concerto del prossimo 21 novembre al Gran Teatro Geox, nell'ambito della tour née europea di quest'anno che porta i Dire Straits Legacy a ...

MARK KNOPFLER/ "Down the road wherever" il nuovo disco : "Mai più Dire Straits" : MARK KNOPFLER, ospite di Imaginaction, presenta il nuovo album "Down the road wherever", in uscita il 16 novembre, e dichiara il suo amore per la musica.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:21:00 GMT)