Di Maio | con Renzi via Gabanelli-Giannini

«I giornalisti eletti col M5S si dimettano». La ribelle Fattori contro i vertici 5 Stelle|Così Di Maio diventò giornalista : I giornalisti sono: Di Maio, Carelli, Paragone e Di Nicola. La senatrice dopo gli insulti alla stampa: «Per dimostrare la loro verginità dovrebbero fare un passo indietro...». Di Maio aggiusta il tiro: «Un tavolo per migliorare le condizioni dei giornalisti sottopagati»

Luigi Di Maio vuole una legge sugli editori puri : “Basta con i conflitti di interesse” : Il ministro del Lavoro torna sulle polemiche di questi giorni e nega di aver messo in discussione la libertà di stampa. Poi annuncia una legge a favore degli editori puri e sul Blog delle Stelle spunta l'elenco dei "5 giornali italiani con i conflitti di interesse grossi come una casa, ma su cui tutti fanno finta di nulla".Continua a leggere

Di Maio : “Libertà d’informazione si garantisce con equo compenso per giornalisti sottopagati” : “La libertà di informazione si garantisce prima di tutto migliorando le condizioni di lavoro dei giornalisti. Soprattutto i giornalisti sottopagati, al limite dello sfruttamento”. Così Luigi Di Maio in una diretta video su un social network aggiungendo che “noi vogliamo garantire la libertà di stampa con l’equo compenso” che varrà per tutti i professionisti, ma anche per i giornalisti. “Spero ne vogliano ...

«I giornalisti eletti col M5S si dimettano». La ribelle Fattori contro i vertici 5 Stelle - Così Di Maio diventò giornalista : I giornalisti sono: Di Maio, Carelli, Paragone e Di Nicola. La senatrice dopo gli insulti alla stampa: «Per dimostrare la loro verginità dovrebbero fare un passo indietro...»

Industria Italiana Autobus - stipendi non pagati e rischio fallimento. I dipendenti in sciopero : “Di Maio convochi il tavolo” : La situazione dell’Industria Italiana Autobus rischia di precipitare nelle prossime settimane. Dopo anni di incertezze, diversi tentativi di rilancio, una prima crisi scongiurata negli scorsi mesi, l’ex BredaMenariniBus e Irisbus vive di nuovo giorni drammatici. Così i circa 450 dipendenti da un lato hanno iniziato una serie di iniziative di protesta e scioperi e dall’altro chiedono un intervento urgente da parte del ministero ...

Di Maio e Salvini ai ferri corti - ma sulla manovra uniti contro la Ue : Litigano sulla Tav e sulle grandi opere, sul decreto sicurezza, sul fisco, sull’immigrazione, sulla prescrizione, sul conflitto d’interessi. Ma su un fronte oggi i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembrano marciare compatti: la linea dura contro l’Europa sulla manovra, che non intendono ritoccare sulle cifre più indigeste a Bruxelles, il 2,4% deficit-Pil e la crescita all’1,5% nel 2019...

«I giornalisti eletti col M5S si dimettano». La ribelle Fattori contro i vertici 5 Stelle - Così Di Maio diventò giornalista : I giornalisti sono: Di Maio, Carelli, Paragone e Di Nicola. La senatrice dopo gli insulti alla stampa: «Per dimostrare la loro verginità dovrebbero fare un passo indietro...»

Torna Italia’s Got Talent con Lodovica Comello alla conduzione e Mara Maionchi nuovo giudice : Torna una nuova edizione di Italia’s Got Talent con alcune novità rispetto alle precedenti. Lo show televisivo ripartirà a gennaio sul canale TV8 e i concorrenti si esibiranno come sempre davanti alla giuria e al pubblico per presentare il proprio Talento. alla conduzione troveremo ancora Lodovica Comello, che già da tre anni svolge un ruolo importante all'interno del programma Italia’s Got Talent. A 28 anni è già attrice, cantante, ...

Paolo Liguori in onda al Tg con il boa di struzzo : “Mi sono adeguato al pensiero di Di Maio e Di Battista” : “Puttane e pennivendoli”, “Sciacalli infami”: le dichiarazioni del ministro Di Maio e di Alessandro Di Battista, dopo l’assoluzione di Virginia Raggi, contro i giornalisti hanno suscitato una serie di reazioni. Alla lista si è aggiunto anche Paolo Liguori, direttore di Tgcom24, che ha deciso di presentarsi in onda con al collo un boa di struzzo colorato in segno di protesta. Durante la sua rubrica quotidiana ...

Di Maio - gelo con Salvini : salta il vertice da Conti : Dicono a palazzo Chigi che oggi, appena concluso il vertice sulla Libia a Palermo, Giuseppe Conte tornerà a Roma «e risolverà tutto». Ma nessuno nelle stanze del governo...

Di Maio tenta la mediazione e cerca il dialogo con la piazza. Fico e Grillo sulle barricate : Per natura Luigi Di Maio preferirebbe non scegliere. Ma una terza via, quella che seguirebbe per indole perché lo mette al riparo da scelte dalle conseguenze radicali, potrebbe non essere praticabile. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico sta evitando in tutti i modi di confermare il No alla Tav, ma sa che una giravolta anche sulla Tor...

Domani vertice decisivo Conte-Di Maio-Salvini : in ballo la risposta alla Ue : vertice decisivo Domani pomeriggio tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La riunione è prevista al rientro di Conte da Palermo e prima del ...

Conte vede Salvini e Di Maio : è caos sui due incontri separati : Voci di un giallo sul vertice di governo. Che, però, vengono smentite prontamente da tutte le parti. Questa mattina, prima del vertice di Palermo sul futuro della Libia, il premier Giuseppe Conte ha visto Matteo Salvini prime e Luigi Di Maio dopo. Due incontri separati, dunque, che hanno fatto appunto ricolare rumors contrastanti su possibili fratture all'interno dell'esecutivo gialloverde. Ma sia il leader leghista sia Rocco Casalino hanno ...

Giallo sul vertice di governo. Conte incontra solo Salvini - poi vede Di Maio : Giallo sul vertice di governo a Palazzo Chigi per fare il punto sulla manovra. All'incontro c'erano il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, assenti Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Tria. In seguito Conte ha incontrato anche Di Maio. Contrastanti le versioni di Lega e M5S. 'C'è stato un incontro informale, il vertice ci sarà domani', affermano i Cinque Stelle. 'Non c'è ...