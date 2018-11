Dazn sbarca in Spagna | dal 2019 trasmetterà Premier League e MotoGp

Attesa finita - Dazn sbarca sui decoder Sky Q Platinum e Black : Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: l’app di DAZN, la piattaforma in streaming che trasmette tre gare di Serie A a giornata oltre a Liga, Ligue 1 e League Cup, è ora finalmente disponibile per tutti gli abbonati Sky in possesso del decoder Sky Q. Grazie a questo particolare decoder l’esperienza di visione dei […] L'articolo Attesa finita, DAZN sbarca sui decoder Sky Q Platinum e Black è stato realizzato da Calcio e ...