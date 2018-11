DAZN dal 2019 anche in Spagna con le esclusive MotoGP e Premier League

Genoa-Napoli - match di oggi visibile su DAZN : probabili formazioni - Milik dall'inizio : Questa sera, alle ore 20:30, si disputera' il match Genoa-Napoli. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra partenopea arriva al match odierno dopo aver vinto in casa 5-1 contro l'Empoli. Il Genoa, invece, arriva al match di quest'oggi dopo aver perso 5-0 a San Siro contro l'Inter [VIDEO] di Luciano Spalletti. Il Napoli parte certamente con il ...

Juve-Cagliari oggi in streaming su DAZN : CR7 in campo dal primo minuto : Stasera, alle ore 20:30, si disputera' la partita Juventus-Cagliari. Il match dell'undicesima giornata di Serie A andra' in scena all'Allianz Stadium. I bianconeri [VIDEO] arrivano al match odierno dopo aver battuto in trasferta l'Empoli con il risultato di 1-2, grazie ad una straordinaria doppietta messa a segno dal portoghese Cristiano Ronaldo. La squadra sarda, invece, arriva alla gara contro i Campioni d'Italia dopo aver battuto 2-1 il ...

Juve-Cagliari in tv su DAZN - formazioni e diretta dalle 20.30 : Sulla carta non c'è storia: da una parte la Juve capolista, dall'altra il Cagliari, appena fuori dalle sabbie mobili della classifica . Ma Allegri richiama i suoi alla massima attenzione perché "...

Diletta Gol - dal 20 ottobre il primo show sul calcio di DAZN Italia condotto da Diletta Leotta : Diletta Gol è il primo show originale di DAZN Italia condotto da Diletta Leotta, in onda a partire dal 20 ottobre al termine dell'anticipo di Serie A trasmesso in esclusiva

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 19 al 22 Ottobre : Saranno ioltre 60 gli eventi sportivi che la piattaforma di streaming trasmetterà, live e on demand, nel fine settimana tra Calcio nazionale e internazionale, rugby, sport americani e boxe. Sulla piattaforma di streaming ci sarà anche spazio per il grande Calcio internazionale, con tutte le partite di Liga e Ligue 1. In Spagna c’è grande attesa...

Diretta / Cittadella Cosenza (risultato finale 2-0) streaming video DAZN : doppio Iori dal dischetto : Diretta Cittadella Cosenza, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Tombolato e vale per la terza giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:51:00 GMT)

Elenco completo partite di serie A su DAZN nel 2018 - esclusive dalla quarta alla diciannovesima giornata : Quali partite di serie A su DAZN saranno trasmesse a partire dalla quarta giornata di campionato? alla domanda finalmente c'è una risposta, grazie alla pubblicazione della lista completa dei match che saranno visibili in streaming sulla nuova amata/odiata piattaforma fino alla diciannovesima giornata di questa stagione calcistica. Lo ricordiamo, le tre sfide esclusive includono l'anticipo delle 20:30 del sabato e due incontri della domenica, ...

