Davide Cervia scomparso | Trenta rinuncia al ricorso sulla condanna a un euro per lo Stato

(Di martedì 13 novembre 2018), sergente esperto di guerra elettronica, scomparve misteriosamente a Velletri 28 anni fa: si trattò di un rapimento, èpoi accertato, e di recente il ministero della Difesa èto a risarcire i familiari per "avere violato il loro diritto alla verità". Unasimbolica al pagamento di un, che il precedente governo ha impugnato.Ora - riporta l'agenzia di stampa Ansa - il ministroha disposto di non dar seguito a quele di "riconoscere gli errori dello, verso una famiglia che merita rispetto e verità", riferiscono fonti della Difesa., originario di Sanremo, oggi avrebbe 59 anni. Scomparve a Velletri il 12 settembre 1990. Arruolatosi in Marina a 19 anni, diventa un esperto in guerra elettronica con la qualifica Ete/Ge. Nel 1984 si congeda con il grado di sergente. La sua ...