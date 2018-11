Davide Cervia | le scuse del ministro Trenta |  «Lo Stato ha sbagliato»

Davide Cervia scomparso - Trenta rinuncia al ricorso sulla condanna a un euro per lo Stato : Davide Cervia, sergente esperto di guerra elettronica, scomparve misteriosamente a Velletri 28 anni fa: si trattò di un rapimento, è Stato poi accertato, e di recente il ministero della Difesa è Stato condannato a risarcire i familiari per "avere violato il loro diritto alla verità". Una condanna simbolica al pagamento di un euro, che il precedente governo ha impugnato.Ora - riporta l'agenzia di stampa Ansa - il ...