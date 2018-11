Dal 16 novembre Shade pubblica l’album “Truman”

Baby K torna con l’album “Icona” Dal 16 novembre : Milano. “Non riesco a fare a meno di portare la mia femminilità nei brani che scrivo e che danno forza

Un posto al sole anticipazioni - puntate Dal 19 al 23 novembre 2018 : Vera sarà interdetta? : Lunedì 19 novembre Rai Tre trasmetterà la puntata n.5.126 della soap italiana più longeva, ambientata al caldo sole partenopeo. Qualcuno sta tramando strategie ai danni dell’impresa della famiglia Viscardi. Valerio penserà di interdire Vera, Elena avrà invece tutta l’intenzione di mettersi insieme a Valerio. Insomma nella bella location di Posillipo, gli intrecci sono innumerevoli e di certo i telespettatori non si annoieranno ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 19 al 23 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Ferri e Marina proseguono il loro piano contro le Imprese Viscardi. Elena decide di seguire i suoi sentimenti per Valerio. Patrizio è sul punto di scontrarsi con Arianna per un dettaglio contrattuale… Dopo essere stato messo in guardia da Elena, Valerio appare deciso a procedere con l’interdizione di Vera. Patrizio vorrebbe lasciare il Vulcano ...

Un Posto al Sole - anticipazioni puntate Dal 19 al 23 novembre 2018 : L'appuntamento con la soap ambientata a Napoli è come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45 su Rai 3

Dal 15 novembre entrerà in vigore l’obbligo di avere gli pneumatici invernali o le catene a bordo dell’auto : Tutto quello che c'è da sapere: le varie tipologie di gomme, quali offrono prestazioni più sicure e quali sono le alternative

IL PARADISO DELLE SIGNORE Dal 19 al 23 novembre 2018 - anticipazioni puntate : anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE daily da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Andreina viene a sapere che è stato Umberto Guarnieri a denunciarla ed ora si trova costretta a scegliere se rimanere in carcere o cedere al ricatto dell’uomo che l’ha rovinata. Paolo scopre che Tina lo ha messo da parte per poter ottenere l’appoggio del produttore discografico e decide di non avere più nulla a che fare con lei. Elena cerca ...

Su La5 arriva HAIRMASTER : il parrucchiere è protagonista (Dal 14 novembre) : Un nuovo programma al femminile per La5, che mette al centro della scena la figura del parrucchiere. Ecco il comunicato stampa Mediaset: HAIRMASTER è il nuovo format di LA5 al via da mercoledì 14 novembre, con quattro appuntamenti in seconda serata. Il programma celebra la figura del parrucchiere, creatore di immagine e primo consulente di bellezza di tutte le donne. Volto dell’hair talent, il Maestro dell’hairstyle Rossano Ferretti (tra le sue ...

Granfondo Via del Sale. C'è ancora tempo per iscriversi : 1000 posti a disposizione Dal 15 novembre : 'La bicicletta siamo noi, che vinciamo lo spazio e il tempo: soli, senza nemmeno il contatto con la terra che le nostre ruote sfiorano appena , …, Non è il viaggio o la sua economia nel ...

Ass. Arces. Raccolta soliDale fino al 17 novembre per i reparti oncologici pediatrici Bambin Gesù e Oglio Po : Questa settimana l'AssociazioneArces sita in via Garibaldi,13 sarà aperta fino a Sabato 17 novembre dalle ore 16.00 alle 17.00 per il Progetto solidale di Raccolta fondi per l'acquisto di giochi da ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 19 al 23 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Mentre sta per iniziare la processione della Vergine dei miracoli, c’è una forte scossa di terremoto. Samuel si ferisce per salvare Blanca, Simon eVITA che un balcone cada in testa ad Arturo, Antoñito salva Lolita. Pablo rimane schiacciato dal soffitto in casa del colonnello e chiede aiuto; dalle scale si presenta Ursula, gongolante nel vederlo… Gli ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate Dal 19 al 23 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Dopo le parole toccanti di Emilia, Alfonso si impegna a riconquistarla ma ogni tentativo è inutile. Saul riesce a far visita a Julieta in prigione e, anche grazie alla generosa donazione da parte dei paesani, ad assumere un avvocato. Carmelo cerca di far cambiare strategia a Severo, consigliandogli di riavvicinarsi a Irene chiedendole scusa. I Miranar, dopo il ...

BEAUTIFUL - anticipazioni e trame puntate Dal 19 al 24 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 19 a sabato 24 novembre 2018: Il giorno di San Valentino viene festeggiato serenamente da Brooke e Ridge, appena sposati. Invece è dramma tra Steffy, Liam e Hope. Steffy comincia a temere che Hope voglia portarle via il marito. Hope nega, ma poi, quando va da Liam, confessa di non aver mai smesso di amarlo. Tuttavia gli consiglia di rimanere con Steffy soprattutto per il bene del bambino che ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame puntate Dal 18 al 24 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate TEMPESTA d’amore da domenica 18 a sabato 24 novembre 2018: Desiree sostiene che la collana che ha in mano Christoph sia un duplicato del Sole Dorato; lui non le crede e dice che la farà valutare da un esperto il giorno dopo. Finalmente Paul dichiara a Romy di essere innamorato di lei. Romy è indecisa tra lui e Goran e chiede consiglio a Hildegard. Desiree chiede a Nils di sostituire il Sole Dorato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 novembre : Tav - 3 mesi di stop Dalla Francia per la trattativa 5Stelle-Salvini : Grandi opere Tav, la tregua sui lavori per trattare con la Lega Rinviato – Con l’ok francese Roma ottiene la sospensione dei bandi. Se ne riparla a febbraio. Più tempo per le concessioni a Salvini in cambio del consenso allo stop di Carlo Di Foggia Grazie del pensiero di Marco Travaglio Ogni tanto riceviamo lezioni di diritto dagli “amici” di Repubblica. Càpita, per carità: le polemiche vanno e vengono. Noi però siamo sfortunati: ...