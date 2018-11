Cresce l' economia digitale | un mercato da 65 miliardi di euro

Economia : Cottarelli su 'La Stampa' - la manovra dimentica le riforme per far Crescere il paese : Roma, 13 nov 09:23 - , Agenzia Nova, - Il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano ed ex commissario alla spending review, Carlo... , Res,

L’economia australiana Cresce da 27 anni : È dal 1991 che non va in recessione – come nessun altro paese sviluppato al mondo – grazie ai tagli alla spesa, all'immigrazione e alla Cina

L'economia britannica Cresce nel terzo trimestre - ma la Brexit fa paura : L'economia britannica ha accelerato nel terzo trimestre dell'anno in corso, rispetto a quello precedente, crescendo al ritmo più rapido dal 2016, +0,6%

Zona euro - Draghi : economia continuerà a Crescere nonostante qualche intoppo : Il presidente della Bce, Mario Draghi, ha minimizzato la debolezza emersa di recente da una serie di dati macro, lasciando intendere che l'espansione della Zona euro è destinata a continuare.

BCE - l'economia continua a Crescere ma meno delle attese : l'economia della Zona Euro continua a crescere anche se a un passo più lento di quanto ci si aspettava. Lo rileva l'ultimo Bollettino economico della Banca Centrale Europea, BCE,, dove c'è scritto

A Roma il festival dell'economia - in scena l'impresa di Crescere : Tre giorni di riflessioni a tutto campo sull'economia, articolati in 30 appuntamenti: dibattiti politici, dialoghi, frontiere, visioni, storie, grandi interviste e focus, organizzati dalla Fondazione ...

Economia Usa meglio delle attese : il Pil Cresce del 3 - 5% : NEW YORK - Il Pil degli Stati Uniti nel terzo trimestre dell'anno è cresciuto del 3,5 per cento. Meno dello stupefacente 4,2% del secondo trimestre, dopo la fiammata per la riforma fiscale e i tagli ...

Beige Book : economia Usa Cresce a passo modesto - preoccupano dazi : L'economia statunitense ha continuato a viaggiare ad un ritmo tra il 'modesto' e il 'moderato'. E' quanto emerge dal Beige Book, il rapporto sullo stato di salute della crescita a stelle e strisce, ...

Upb : economia italiana perde colpi e Cresce l'incertezza : L'economia italiana 'perde colpi e cresce l'incertezza': si avvertono segnali di rallentamento ciclico e si profila un progressivo indebolimento della ripresa. Una ripresa, sul futuro della quale pesa ...

Giappone - l'economia Cresce oltre attese : In crescita l'economia Giapponese nel mese di agosto. Lo conferma l'indice dell'attività complessiva che sale dello 0,5% dopo il -0,2% rivista del mese precedente

Giappone - l'economia Cresce oltre attese : Il dato comunicato dal Ministero dell'economia e dell'industria risulta superiore alle aspettative degli analisti che si attendevano una accelerazione dello 0,4%. L'indicatore, che rappresenta una ...