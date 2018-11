Crac Banca Marche | 13 a giudizio | processo al via il 9 maggio Assolti i tre sindaci

Crack Banca Marche : l'avvocato Canafoglia rappresenterà i risparmiatori con il MEF : Sandro Forlani Domani hanno incontrato al Ministero per l'Economia e Finanza i Sottosegretari On. Alessio Villarosa , M5S, ed ON. Massimo Bitonci , Lega, , nonché il Ministro per i rapporti con il ...

Crack bancari - il Governo apre a correttivi sui ristori ai risparmiatori : Il Governo è pronto a venire incontro alle richieste dei risparmiatori coinvolti nei Crack bancari. Ad ufficializzare l'apertura è il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, Lega,. Al termine di un incontro con le associazioni più rappresentative a cui hanno partecipato anche il ministro dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, M5S, e ...

Verdini condannato a 4 anni e 4 mesi per bancarotta nel Crac del Credito Cooperativo Fiorentino : Il tribunale di Firenze ha condannato stasera in un processo per bancarotta preferenziale sul crac di società edili Denis Verdini a 4 anni e 4 mesi e gli imprenditori di Campi Bisenzio Ignazio Arnone, a 3 anni e 4 mesi, e il figlio Marco Arnone a 2 anni e 4 mesi. Il processo riguarda operazioni fra la banca ex Ccf, di cui Verdini era presidente, e le imprese degli Arnone che avevano rapporti con l'istituto da cui ottennero lavori edili i ...

Banca Popolare di Vicenza - Gianni Zonin a giudizio per il Crac : Per il dissesto della Banca Popolare di Vicenza il giudice per l'udienza preliminare Roberto Venditti ha rinviato a giudizio l'ex presidente Gianni Zonin e altri 5 imputati. Il processo si aprirà il ...

Banca Popolare di Vicenza - Gianni Zonin e gli ex vertici a giudizio per il Crac : 350 parti civili. La difesa : “Nessuna prova” : Gianni Zonin come Ettore, l’eroe omerico, vittima designata di un’inchiesta che avrebbe lasciato fuori i veri responsabili del crac da un miliardo di euro? Non sono bastate le suggestioni degli avvocati difensori dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, per evitargli l’atteso, inevitabile rinvio a giudizio per un processo-monstre con circa 350 parti civili costituite, risparmiatori gabbati da un sistema ...

Manovra - per vittime Crac bancari 250 milioni nel 2019 : Alessio Villarosa, M5s, e Massimo Bitonci, Lega,, i due sottosegretari all'Economia che stanno curando il dossier e fin dall'estate i rapporti con le associazioni dei risparmiatori, hanno ...

Fitch - Banca Carige? 'Altissimo rischio fallimento' - il colosso italiano a rischio-Crac : Una - grossa - Banca italiana rischia di fallire. Paola dei signori del rating di Fitch : nel mirino c'è Banca Carige , a cui l'agenzia ha tagliato il rating, declassandolo a CCC+ . Una decisione ...

Crac Banca Etruria - oggi le richieste della Procura per Bronchi - Fronasari - Berni e Soldini : E' il giorno della requisitoria del Pm. Il giorno in cui la Procura di Arezzo farà le sue richieste in merito ai procedimenti con rito abbreviato per quattro imputati eccellenti: Bronchi, Fornasari, ...

Crac del gruppo Mancini - in aula il commissario straordinario. Entra nel vivo il processo per bancarotta : Gli ufficiali della Guardia di Finanza che hanno seguito le indagini e il commissario straordinario Casilli in aula per testimoniare: Entra nel vivo il processo sul Crac del gruppo Mancini, che vede ...

Giallo di Cornuda - lettera anonima apre una nuova pista : “Sofiya sapeva qualcosa del Crac di Veneto Banca” : Una ex dipendente di Veneto Banca scrive: "Sofiya frequentava un funzionario di Veneto Banca nel periodo del crac con ammanchi di svariati miliardi di euro: poteva essere a conoscenza di alcune cose". La 43enne ucraina è statat trovata cadavere in una scarpata in provincia di Vicenza nel dicembre 2017. Suicida subito dopo il compagno Pascal.Continua a leggere

Too big to fail : 10 anni fa il Crack della banca Lehman Brothers : Dall'esplosione della crisi, nel lontano 2008, sono passati esattamente dieci anni, che hanno profondamente trasformato l'economia europea, anche quella del nostro paese , che non riesce ancora ad ...

"Too big to fail" : 10 anni fa il Crack della banca Lehman Brothers : Dall'esplosione della crisi, nel lontano 2008, sono passati esattamente dieci anni, che hanno profondamente trasformato l'economia europea, anche quella del nostro paese , che non riesce ancora ad ...