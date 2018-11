Corea del Nord | lo studio | Ancora attive a Pyongyang sedici basi missilistiche

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : la stagione della sciabola maschile. Eli Dershwitz sfida i Coreani - l’Italia punta su Curatoli e Berré : Questo fine settimana ad Algeri inizierà la nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Nell’ultimo atto della scorsa stagione, i Mondiali di Wuxi, era arrivata una doppietta della Corea del Sud che aveva conquistato il titolo individuale con Kim Junghwan e quello a squadre davanti all’Italia, che non riuscì però a brillare altrettanto nel torneo individuale. Nella nuova stagione i riflettori saranno puntati sul 23enne ...

La Corea del nord può colpire ancora : Sembra quasi che nessuno parli più di Corea del nord, tranne il presidente americano Donald Trump. Quando qualche ossessionato giornalista gli fa una domanda in merito, lui risponde: “Non c’è fretta: l’importante è che non ci siano più test missilistici e test nucleari”. Vero, verissimo. L’uso strat

Corea del Sud : futuro ministro Finanze - economia al di sotto del suo potenziale : Seul, 11 nov 09:23 - , Agenzia Nova, - Il futuro ministro delle Finanze della Corea del Sud, Hong Nam-ki, ha dichiarato che il boom del mercato immobiliare nel paese è rallentato... , Git,

Corea-Civello-Parker - i giganti del jazz : Il programma di 'jazzMI' prosegue senza cedimenti alla voce qualità. Si dia uno sguardo ai tre degli artisti presenti in questo fine settimana: Chick Corea, Maceo Parker, Chiara Civello. Corea, ...

Fifa 19 : EA Champions Cup di FIFA Online 4 dal 10 al 12 novembre in Corea del Sud : Si disputa dal 10 novembre al 12 novembre in Corea del Sud la EA Champions CUP di FIFA Online 4, torneo che fa parte del circuito EA Global Series, nell’ambito delle competizioni che porteranno la prossima estate alla FIFA eWorld Cup, il mondiale di FIFA 19. Si tratta in un certo senso di un torneo […] L'articolo FIFA 19: EA Champions Cup di FIFA Online 4 dal 10 al 12 novembre in Corea del Sud proviene da I Migliori di FIFA.

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : grande esordio per gli azzurri che superano la Corea del Sud con un netto 5-2 : Buona la prima per la nazionale italiana di Hockey ghiaccio all’Euro Ice Challenge 2018. Allo Stadio Tüskecsarnok gli azzurri si sono imposti contro la Corea del Sud grazie ad una notevole prestazione di squadra che lascia ben sperare anche per i prossimi impegni, in cui i nostri ragazzi sfideranno, rispettivamente, il Kazakistan e i padroni di casa dell’Ungheria. Nel match tra le due prossime avversarie dell’Italia, il ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : l’Italia affronta la Corea del Sud per iniziare con il piede giusto : Inizia ufficialmente la fase di novembre dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018, il torneo di Hockey su ghiaccio riservato alle squadre nazionali di seconda fascia, al quale prende parte anche la nostra Nazionale. Il primo match per i ragazzi di coach Clayton Beddoes sarà contro la Corea del Sud alle ore 19.30. Il girone, che si disputerà a Budapest, vedrà al via anche Kazakhstan e Ungheria, per un raggruppamento che gli Azzurri potranno ...

Hockey ghiaccio - Italia-Corea del Sud oggi : orario d’inizio e programma : Inizierà oggi alle ore 19:30 l’avventura dell’Italia nel torneo di Euro Ice Hockey Challenge 2018, che si disputerà a Budapest e che vedrà impegnata la nostra Nazionale, guidata dal capo allenatore Clayton Beddoes, fino a sabato 10 novembre. Gli azzurri esordiranno con la Corea del Sud, per poi sfidare Kazakistan e Ungheria. Non sarà un incontro semplice, ma, almeno sulla carta, l’Italia parte leggermente favorita e cercherà di ...

Corea del Sud - record di investimenti stranieri : ... che pero' ha introdotto alcune misure, nuovo salario minimo, regolamentazione della settimana lavorativa a un massimo di 52 ore, che non pochi esponenti del mondo del business hanno criticato. cina ...

Corea del Nord : governo minaccia di far ripartire piano nucleare se Usa non rimuovono sanzioni : ... il governo torna a parlare della cosiddetta "byongjin", la strategia politica inaugurata nel 2013 e ritirata ad aprile, che prevede lo sviluppo in contemporanea dell'economia e dell'arsenale ...

La Corea del Nord avverte gli Usa : se restano le sanzioni riparte il nucleare : Risale la tensione con Washington. La Corea del Nord minaccia di far ripartire la politica del "byungjin", lo sviluppo parallelo di nucleare ed economia, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese da Pyongyang verso la "denuclearizzazione" togliendo le sanzioni economiche. Un commento scritto da Kwon Jong-gun, direttore dell'...

Olimpiadi 2032 - Corea del Nord e del Sud vogliono organizzarle insieme - : I due Paesi hanno raggiunto l'intesa per informare il Comitato olimpico internazionale sulla volontà di ospitare congiuntamente i Giochi. Proveranno a inviare un unico team ai prossimi campionati ...

Olimpiadi estive del 2032 : candidatura unitaria di Corea del Nord e Sud : La pacificazione tra le due Coree è un processo irreversibile. Il primo passo significativo sono stati i Giochi invernali di

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : prima tappa a Calgary. Sfida tra padroni di casa e Coreani - l’Italia punta su Martina Valcepina : Domani comincia ufficialmente la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Primo appuntamento della stagione in Canada a Calgary, dal 2 al 4 novembre, dove i pattinatori più veloci del Pianeta sono pronti a darsi battaglia in una tre giorni di gare che si prospetta esaltante. Probabilmente sarà una grande Sfida tra i padroni di casa del Canada e la Corea del Sud. I nordamericani vogliono assolutamente brillare davanti ai loro tifosi e puntano ...