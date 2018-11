Convegno negazionista sul clima all' Università Sapienza | la protesta degli studenti

huffingtonpost

(Di martedì 13 novembre 2018) Il riscaldamento globale? Una "gigantesca fake news". L'aumento delle temperature sul globo terracqueo? Copritevi, "ci aspettano almeno 90/100 mila anni di freddo". Gli uragani? Nessun problema: "Quelli forza 4 non sono aumentati, anzi sono diminuiti". Pillole di negazionismo allo stato puro estratte da due convegni sul. Nello stesso giorno, in luoghi diversi ma con più o meno gli stessi protagonisti. Professori che ripropongono in modo seriale le loro bislacche teorie raccolte ora in un libro. Già segnalati in passato per gaffe e stranezze rimbalzate sul web, negazionisti che viaggiano contro ogni evidenza, in direzione ostinata e contraria nonostante le stroncature del mondo scientifico.Il primoè stato organizzato dal Movimento 5 Stelle in una sala del Senato. Il secondo dalla Fondazione La, nel dipartimento Scienza della Terra dell'Ateneo ...