Conte dice che a Palermo sono state poste le premesse per la stabilizzazione della Libia

Conte dice "nì" ai fondi Ue sul dissesto idrogeologico : "Il governo non ha mai detto no al prestito della Bei, l'interlocuzione è in corso". Così, dopo la smentita della Bei e quella dello stesso ministero dell’Ambiente, anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sconfessa le dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che i

FINANZA/ I nuovi messaggi in codice dall'Europa per Tria e Conte - IlSussidiario.net : L'Eurogruppo e l'Ecofin saranno l'occasione per far avere dei chiari messaggi a Tria e a Conte su cosa occorre fare circa la manovra del popolo

L'economia italiana frena - dice l'Istat - - Conte : tutto previsto : Roma, 30 ott., askanews, - 'E' uno stop congiunturale, l'avevamo previsto. Proprio per questo abbiamo deciso di fare una manovra espansiva, l'Italia non può andare in recessione, dobbiamo invertire la ...

'Sulla manovra nessun piano B' - dice Conte. Ma sarà vero? : È tutto già scritto nella lettera che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha scritto per replicare agli appunti della Commissione: 'qualora i rapporti deficit-Pil e debito-Pil non dovessero ...

Conte dice che il piano di riforme del governo è «il più importante mai adottato in Italia» : Secondo il presidente del Consiglio è «una prospettiva ambiziosa, e anche forse modesta: ma è la realtà» The post Conte dice che il piano di riforme del governo è «il più importante mai adottato in Italia» appeared first on Il Post.

Conte : "Salvini non dice il falso" Lite sul Dl Fiscale - chi ha ragione? : "Salvini non dice qualcosa di falso. Nel corso del Cdm è arrivata una prima partizione normativa". Poi, questa norma è stata "aggiunta all'ultimo, in zona Cesarini". Lo afferma il premier... Segui su affaritaliani.it

“Il Reddito cittadinanza può destare preoccupazioni ma aiuterà il lavoro” - dice Conte : "Mi rendo conto che il Reddito di cittadinanza possa destare qualche preoccupazione, ma vi assicuro che sarà solo un aiuto al lavoro". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, intervenendo alla Scuola di Formazione Politica della Lega. fonte Facebbok?

Il reddito di cittadinanza sarà modellato su base geografica - dice Conte : Lo dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla scuola di formazione della Lega, senza specificare ulteriormente a cosa si riferisca ma confermando soltanto che per il reddito di cittadinanza si sta studiando genericamente il modello tedesco. Una fonte della maggioranza a Fanpage.it: al Sud si potranno rifiutare cinque offerte di lavoro.Continua a leggere

Conte si dice 'fiducioso' su un possibile accordo sulla manovra : Bologna, 13 ott., askanews, - 'Sono fiducioso' su un possibile accordo sulla manovra economica che il governo si appresta a presentare. Ma 'dobbiamo ancora confrontarci con i nostri interlocutori ...

Conte ottimista : cresceremo più di quanto dice l'Fmi : Il premier Conte è convinto che l'economia italiana sarà superiore a quanto previsto dal Fmi: "Confidiamo - ha detto parlando a margine di un incontro all'Università di Firenze - che la crescita sarà sicuramente superiore. Lavoriamo seriamente per la crescita". quanto ai rapporti con l'Europa, ha aggiunto Conte, "andremo a spiegare la manovra. Con la Commissione inizieremo una ...

Aquarius - Conte vs Macron : “Dice che c’è una crisi tra Italia e Ue? Parli per la Francia - la sua opinione è sbagliata” : “Macron sostiene che l’Italia abbia problemi con l’Europa? Fortunatamente l’Europa è composta da 27 Stati e Macron parla per la Francia. Ha diritto a esprimere la sua opinione, ma si sbaglia”. A dirlo, da New York, dove è in corso l’Assemblea generale dell’Onu, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla vicenda dell’Aquarius. L'articolo Aquarius, Conte vs Macron: “Dice ...