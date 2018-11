Confiscati beni a presunto capocosca : ANSA, - CONDOFURI , REGGIO CALABRIA, , 13 NOV - La Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di confisca di beni per un valore di mezzo milione di euro emesso ...

Decreto sicurezza - ora i mafiosi potranno ricomprarsi i beni Confiscati : È sufficiente fare la voce grossa con i migranti, trasformati in un’emergenza che non c’è e in un capro espiatorio, e fingere che non esistano altri problemi per la sicurezza degli italiani. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini – leader della Lega di ultradestra e (vice)premier – è riuscito a fare approvare anche dai pentastellati il suo Decreto sicurezza: il Senato gli ha già dato ragione; presto toccherà alla Camera, pare ...

Roma piegata dal vento; Arriva bando per ristrutturare beni Confiscati; Parte bonifica stadio Flaminio : Abbiamo deciso di opporci con forza a chi ha costruito la propria carriera politica su xenofobia, razzismo e omofobia, ma al tempo stesso, ci discostiamo dalla sinistra dei passati governi che ha ...

Bari - Confiscati beni per 1 - 5 milioni : 5.59 I Carabinieri di Bari hanno confiscato beni del valore di un milione e mezzo di euro riconducibili a un pregiudicato risultati il provento di investimenti illeciti. I militari hanno confiscato un agriturismo con annesso ippodromo, un'azienda attiva nel commercio di ortofrutta,fondi agricoli per 5 ettari e un giardino zoologico esotico.

'Ndrangheta : Confiscati beni per 25 mln a imprenditore reggino : beni per un valore di 25 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia a Michele Serra, 51 anni, imprenditore di Reggio Calabria molto noto nel settore del commercio di prodotti casalinghi ed alimentari. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale reggino, su proposta del direttore della Dia, e colpisce un patrimonio comprendente 5 aziende, di cui 4 società di capitali ed una ditta ...

Dl Sicurezza - De Raho : “Beni Confiscati non siano venduti”. E sul voto di scambio : “Nuove norme? Dipenderà da interpretazione” : “Pensare alla vendita dei beni confiscati ai privati è un po’ come ritenere che debba cambiare completamente la valutazione dei beni stessi, che devono invece essere il simbolo della vittoria dello Stato sulle Mafie”. A rivendicarlo è il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, in merito alla possibilità presente nel decreto Sicurezza (a breve in calendario dell’Aula del Senato, ndr), già ...

Gaetti (M5s) rassicura le associazioni : “I beni Confiscati non torneranno in mano alle mafie” : Sabato scorso, nella cornice del festival "Restart" alla Casa Internazionale delle Donne, il sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti del M5s ha rassicurato le associazioni antimafia sulle modalità di vendita dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che saranno precisate negli emendamenti presentati dal MoVimento in parlamento.Continua a leggere

Mafia : De Corato - Lombardia al quinto posto per beni Confiscati : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "La Lombardia rientra tra le regioni con il maggior numero di beni immobili e aziende sequestrati e confiscati" alla Mafia: "ad ottobre 2017, i beni presenti la rendono la quinta regione per numero di immobili confiscati, dopo la Sicilia, la Calabria, la Campania e la P

Mafia : De Corato - Lombardia al quinto posto per beni Confiscati (2) : (AdnKronos) - "A fine gennaio 2018 la Giunta regionale - ha aggiunto De Corato - ha approvato la prima relazione sullo stato di attuazione della l.r. 17/2015 finanziando il Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità, con 3.

Prevenzione e riutilizzo dei beni Confiscati alle mafie : un seminario a Reggio Emilia il 18 e 25 ottobre : ... Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili, . Per informazioni: 0522-456039. Iscrizioni entro e non oltre il 15 ottobre 2018,...

Sequestro Spada - procuratore Giarritta : 'Beni Confiscati simbolo del potere del clan' : 'I beni sequestrati sono il simbolo del potere che il clan aveva acquisito', così il procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino Giarritta, durante la conferenza stampa in cui sono stati ...

Camorra - Confiscati 9 milioni di beni a imprenditori vicini al clan Misso : Il centro operativo Dia di Napoli ha eseguito un provvedimento di confisca di beni emesso, su proposta del direttore della Dia, dal Tribunale di Napoli nei confronti dei fratelli Giuseppe e Vincenzo...