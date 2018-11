Conferme su un nuovo problema per l’Asus ZenFone 3 | connessione USB ai PC difficile | cosa

optimaitalia

: Conferme su un nuovo problema per l’#AsusZenFone3: connessione USB ai PC difficile, cosa fare? - GioPao9 : Conferme su un nuovo problema per l’#AsusZenFone3: connessione USB ai PC difficile, cosa fare? - OptiMagazine : Conferme su un nuovo problema per l'#AsusZenFone3: connessione USB ai PC difficile, cosa fare?… - pcexpander : Apple AirPods 2, il nuovo modello sempre in arrivo questo mese: nuove conferme #pcexpander #cybernews #android… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Torniamo a parlare oggi 13 novembre di un device che a conti fatti è ancora molto popolare qui in Italia, vale a dire l'Asus3. Di recente in molti hanno segnalato una nuova anomalia per lo smartphone lanciato sul mercato poco più di due anni fa, in relazione alle difficoltà riscontrate da molti con laUSB ad un PC. Sostanzialmente, i due dispositivi non si riconoscono, rendendo ad esempio impossibile il trasferimento dei file seguendo questo percorso e tutte le altre semplici operazioni che solitamente si eseguono in un contesto di questo tipo.Inizialmente si pensava ad un'anomalia software, magari legata ad uno degli ultimi aggiornamenti concepiti dal produttore asiatico, ma con il trascorrere dei giorni c'è stata una presa coscienza differente. Il motivo? Da un lato è stato individuato un vecchio feedback da parte dell'azienda su questo bug dell'Asus...