Conferenza di Palermo sulla Libia | Haftar incontra Sarraj alla presenza di Russia ed

Libia : Conferenza Palermo - a Villa Igiea anche Tusk e Sarraj : Palermo, 13 nov. (AdnKronos) - Dopo il generale Khalifa Haftar anche il premier del governo libico sostenuto dall'Onu Fayez al Sarraj è arrivato a Villa Igiea di Palermo, per la Conferenza internazionale sulla Libia. Arrivato anche, dopo il premier russo Dimitri Medvedev, il presidente del Consiglio

Libia : Conferenza Palermo - Haftar arrivato a Villa Igiea : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Il Generale Khalifa Haftar è appena arrivato al Grand Hotel Villa Igiea di Palermo dove oggi riprendono i lavori per la seconda giornata della Conferenza Internazionale per la Libia. Pochi minuti fa è arrivato anche il premier russo Dimitri Medvedev.

Libia : Haftar gela l'Italia - non parteciperà ai lavori della Conferenza di Palermo : l'Italia, organizzatrice della Conferenza, sperava che l'uomo forte della Cirenaica potesse sedersi al tavolo con gli altri protagonisti della scena politica libica per discutere della ...

Al Sisi alla Conferenza sulla Libia. Il Governo incassa la presenza del Faraone a Palermo : Il "Faraone a Palermo". Per l'Italia è un primo, importante risultato a poche ore dall'apertura ufficiale, questa sera a Villa Igiea, della Conferenza per la Libia.Importante, anzitutto, perché la presenza di Abdel Fattah al-Sisi non era affatto scontata. C'è voluto l'impegno personale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del lavoro "sotterraneo" del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi per convincere il ...

Libia - Conferenza di Palermo : Al Sisi confermato - Haftar resta un’incongnita : Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ci sarà. Khalifa Haftar ancora non si sa. Le 38 delegazioni attese alla conferenza sulla Libia di Palermo sono chiamate a rilanciare e concretizzare il piano messo a punto dalle Nazioni Unite per superare lo stallo politico e preparare il futuro del Paese, ma sulla presenza dell’uomo forte della Cirenaica è ancora giallo. Secondo il sito libico The Address Haftar non parteciperà al summit ma ...

Matteo Renzi : “La Conferenza sulla Libia di Palermo è un flop clamoroso” : L'assenza dei grandi leader alla conferenza sulla Libia a Palermo non è sfuggita all'ex premier Matteo Renzi: "Purtroppo nessuno dei grandi ha deciso di accogliere l'invito italiano. La credibilità in politica estera è una cosa seria, non si improvvisa. Per chi conosce le regole degli incontri internazionali e della diplomazia quello di Palermo è purtroppo un flop clamoroso".Continua a leggere

Libia : Sisi va a Conferenza di Palermo : ANSA, - IL CAIRO, 12 NOV - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi parteciperà alla conferenza sulla Libia di Palermo. Lo annuncia la tv di Stato egiziana. "Il presidente Sisi va oggi nella città ...

A Palermo inizia la Conferenza sulla Libia : È un appuntamento su cui il governo di Giuseppe Conte ha investito molto, ma potrebbe rivelarsi un mezzo fallimento per la scarsa partecipazione di quelli che contano

Libia - al via la Conferenza di Palermo - Conte : "Compromessi necessari" - : Il premier parla del summit in corso nel capoluogo siciliano: "Credo che l'Italia abbia la responsabilità e la capacità di svolgere un ruolo utile" nel processo di stabilizzazione del Paese. E ...

In una Palermo blindata al via Conferenza su Libia. Conte : "Lavoro per intesa tra Serraj e Haftar" : Haftar vorrebbe però disertare il vertice ma il premier Conte promette di lavorare a una intesa tra i principali players della scena politica libica. Appuntamento cruciale Si tratta di appuntamento ...

Libia : oggi Conferenza a Palermo - città blindata tra e contestazioni : Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - Palermo si prepara ad accogliere, oggi e domani, la conferenza internazionale sulla Libia, tra imponenti misure di sicurezza e contestazioni. La città è blindata soprattutto nella zona in cui si terrà il vertice, tra l'Acquasanta e Arenellla. Il sistema di videocontrol

Libia - Conferenza di Palermo al via con l'incognita Haftar : ... Mikhail Bogdanov, il massimo esperto della regione e il diplomatico russo più accreditato nel mondo arabo. Dalla regione, saranno presenti i capi di Stato o di governo di Tunisia, Algeria, Ciad e ...

Conferenza di Palermo - una vigilia tra sedie vuote e "viaggi-fantasma" : Palermo - "Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Così s'interrogava, amleticamente, Nanni Moretti in Ecce Bombo". Trasportato dal cinema alla diplomazia, a porsi questa domanda e a darsi una risposta, opposta a quella a cui giunse il protagonista del film, è Khalifa Haftar. Salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, l'uomo forte della Cirenaica diserterà la Conferenza per la Libia, ...