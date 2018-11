Condono edilizio a Ischia - la maggioranza battuta in Senato : La maggioranza è stata bocciata su un emendamento all'articolo 25 del decreto Genova che disciplina le pratiche di Condono a Ischia e che si sta discutendo in commissione al Senato....

Condono edilizio a Ischia - maggioranza battuta in Senato su un articolo-chiave Manovra - Fmi : «Italia eviti le sanatorie» : La norma è inserita nel decreto Genova. Bocciato l’articolo che applica agli abusi le regole del Condono del 1985 (il più generoso)

Nel decreto Genova spunta anche il Condono edilizio per il Centro Italia : Un altro condono, per un altro terremoto. Sempre introdotto con emendamenti inseriti alla Camera nel decreto Genova. Una sanatoria applicabile nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. Con un limite di tolleranza del 20% della cubatura esistente: di fatto, significa che è possibile sanare non solo piccole difformità ma anche situazioni più complesse, come la chiusura di un balcone o, persino, l’aggiunta di un ...

Maltempo - Martina contro Salvini : “Chi ha votato il Condono edilizio deve solo tacere” : Il segretario dimissionario del Pd, Maurizio Martina, attacca il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo le sue dichiarazioni sull'ambientalismo da salotto: “Chi ha votato pochi giorni fa l’ultimo scandaloso condono edilizio anziché parlare di ‘ambientalismo da salotto’ dovrebbe tacere. Davanti all’emergenza si lavori per aiutare chi è colpito e basta".Continua a leggere

Decreto Genova - il Condono edilizio per Ischia c’è e va stralciato. Basta col feticcio degli ‘abusi necessari’ : Italia Nostra ha lanciato una petizione online, indirizzata a Roberto Fico e Giuseppe Conte, per chiedere che le norme relative alla ricostruzione post-terremoto di Ischia vengano stralciate dal “Decreto Genova” perché sono null’altro che un condono edilizio mascherato, che presenta evidenti aspetti di illegittimità costituzionale. Il Decreto è attualmente in discussione alla Camera e verrà votato mercoledì prossimo, per poi passare al Senato. ...

Condonicchio edilizio per Ischia e Condonone per l'Italia centrale. Ma del secondo non si parla : Tra le pieghe del dibattito pubblico italiano sta prendendo forma una nuova, non proprio promettente, tendenza: il "razzismo ambientalista", l'idea cioè che gli abusi edilizi siano più o meno gravi a seconda della latitudine di dove vengono commessi.L'occasione per questo originalissimo distinguo viene dalle discussioni intorno al tema – questo un "ever green" della politica nazionale – dei condoni. Si parla e si scrive ...

Non c'è "onestà" nel Condono edilizio targato 5 Stelle a Ischia : Il 2018 sarà l'anno del condono edilizio del governo Conte, dopo quello del 1985 dell'esecutivo Craxi e i due approvati da Berlusconi nel 1994 e 2003? Se venisse approvato il Decreto Genova, con l'articolo sulla ricostruzione post terremoto a Ischia, sarebbe proprio così e non sarebbe motivo di vanto per il vicepremier Luigi Di Maio.Perché se per la Lega non sarebbe una novità, visto che ne ha già approvati due ...

Il Condono edilizio a Ischia - l’altra cosa che divide Lega e M5S : La vuole il M5S e ammette ai fondi per la ricostruzione del terremoto del 2017 anche migliaia di case frutto di abusi edilizi, ma la Lega ha fatto storie The post Il condono edilizio a Ischia, l’altra cosa che divide Lega e M5S appeared first on Il Post.