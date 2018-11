Concorso straordinario e servizio su ore alternative IRC

Concorso straordinario - gli insegnanti di ruolo a pieno titolo possono partecipare? : La piattaforma Polis Istanze Online ha dato il via alla presentazione della domanda di partecipazione al Concorso Straordinario. Ma gli interrogativi continuano ad affiorare. Uno di questi concerne tutti quegli insegnanti che sono già stati immessi in ruolo a pieno titolo. possono anch’essi partecipare? L’importanza dell’art. 10 comma 5 del bando La risposta a questo ennesimo quesito sta nell’art. 10 comma 5 del bando. ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - il bando : domande entro il 12 dicembre : A partire da oggi è possibile iscriversi al bando di Concorso straordinario infanzia e primaria, per il quale era già stato pubblicato il Decreto ministeriale. Ora il bando ufficiale c’è ed è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola d’infanzia e primaria. Scarica qui il bando di Concorso Concorso straordinario infanzia e primaria: modalità di iscrizione L’iscrizione al Concorso è ammessa in modalità ...

Prova orale Concorso straordinario 2018/19 infanzia e primaria : come si svolge - la scheda : Oggi prendono il via le domande di partecipazione al concorso straordinario per i docenti abilitati per l’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia. Il concorso è stato introdotto dal Decreto dignità. Ci sarà tempo fino al 12 dicembre 2018 per presentare la richiesta di partecipazione. Questo tipo di concorso si svolgerà solo una volta e le graduatorie saranno ad esaurimento. Il concorso prevede una Prova orale non selettiva. come si ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - oggi 12/11 via alle domande : Le domande per il Concorso straordinario infanzia e primaria si presentano a partire da oggi 12 novembre ore 9 fino al 12 dicembre ore 23.59, tramite Instanze online. L’edizione di questo tipo di Concorso è unica. Le relative graduatorie sono ad esaurimento. Rammentiamo che il Concorso straordinario è riservato ai docenti abilitati per insegnare nella scuola primaria e dell’infanzia che hanno svolto almeno 2 anni di servizio presso le ...

Concorso straordinario - il caso dei docenti di ruolo con riserva : Dalle ore 9 del 12 novembre alle ore 23.59 del 12 dicembre sarà possibile inviare la domanda di partecipazione al Concorso Straordinario. Si dovrà attendere invece il 18 dicembre per sapere quando avverrà la prova orale. Una casistica da prendere in considerazione è quella dei docenti di ruolo con riserva. Ammessi o non ammessi a partecipare? I post di Pittoni e della Azzolina Sui social, nella serata di ieri, impazzavano i commenti ai botta e ...

Concorso straordinario infanzia e primaria : i casi di esclusione : Il Concorso straordinario parte ufficialmente con il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2018. Le domande di partecipazione potranno essere presentate da lunedì 12 dicembre 2018 sul sistema Polis istanze online. Con questo articolo iniziamo la rassegna delle diverse problematiche che sorgono in relazione alla partecipazione al Concorso straordinario. Rileviamo subito come all’interno non sia specificato con esattezza ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - bando in GU : Bussetti ‘Ora anche quello ordinario’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina personale di Facebook per salutare l’arrivo del bando per il Concorso straordinario della scuola dell’infanzia e primaria. Bussetti su Concorso infanzia e primaria: ‘Stiamo mantenendo gli impegni, chiesto al Mef anche il Concorso ordinario’ ‘È appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso ...

Come avverranno le immissioni in ruolo a seguito di Concorso Ordinario e Straordinario : Gi,Gae, Gm, Gmre, Gmrs, sono le sigle che indicano le varie graduatorie che pervadono il sistema di reclutamento scolastico del personale docente. I cambiamenti degli ultimi tempi sono stati tali da generare molta confusione, non solo tra chi si è appena affacciato nel mondo scolastico, ma anche tra chi ci lavora da anni. Vediamo dunque di fare chiarezza circa il futuro delle immissioni in ruolo e delle graduatorie tuttora esistenti, che ...

Concorso straordinario e tempi di immissione in ruolo diversi per regione : I diplomati magistrali che parteciperanno al Concorso straordinario avranno diverse probabilità di essere assunti in ruolo in base al criterio regionale. Atteso che su tutta la procedura pende la tempistica che secondo i piani del governo dovrebbe produrre le graduatorie di merito regionali già a luglio 2019, circostanza alquanto improbabile per i tempi connessi alla formazione delle commissioni di valutazione, troveranno il percorso più veloce ...

Concorso straordinario primaria - il personale educativo risulta ancora una volta discriminato : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviatoci da M.S.A. (Multi Service Association) in merito al Concorso straordinario per la scuola primaria e infanzia e sulla discriminazione del personale educativo. Concorso straordinario primaria, il personale educativo risulta ancora una volta discriminato In occasione del Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia, ancora una volta risulta discriminato il personale ...

Concorso straordinario primaria e infanzia : chi partecipa - titoli utili e domanda : Il “Decreto dignità” legge 96 del 9 agosto 2018, ha dato il via all’iter del Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Come ormai è noto, questo Concorso è riservato ai docenti abilitati della scuola primaria e dell’infanzia che hanno svolto almeno 2 anni di servizio presso le scuole statali negli ultimi 8. Il Concorso straordinario si svolgerà solo una volta e le graduatorie saranno ad esaurimento. Chi non possiede i ...

Concorso straordinario - chiarimenti sulla compilazione della domanda su Istanze Online : Il tanto atteso bando del Concorso Straordinario infanzia e Primaria non è ancora uscito. Ricordiamo che si tratta di un Concorso non selettivo, la cui partecipazione è facoltativa (sebbene consigliata) e che riguarda i Diplomati Magistrali ante 2001/2002 e i laureati Sfp. Presupposto deve essere l’aver prestato due anni di servizio (180 giorni) negli ultimi 8 anni scolastici. Il Concorso verterà unicamente su una prova orale ...

Concorso straordinario e diploma a indirizzo socio-psicopedagogico : Il Concorso straordinario attende ormai solamente la pubblicazione del bando ufficiale. Il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta lo scorso 17 ottobre precisa all’articolo 6 comma b il requisito per la partecipazione dei diplomati magistrale ante 2001/2002. Quella del ministero, che ha citato solamente l’indirizzo linguistico, appare una dimenticanza sulla validità del diploma a indirizzo socio psicopedagico. Questo fatto ha ...