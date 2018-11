Concorso Docenti | news 13 11 | novità in vista per le nuove assunzioni

Concorso Straordinario - il caso dei docenti di ruolo con riserva : Dalle ore 9 del 12 novembre alle ore 23.59 del 12 dicembre sarà possibile inviare la domanda di partecipazione al Concorso Straordinario. Si dovrà attendere invece il 18 dicembre per sapere quando avverrà la prova orale. Una casistica da prendere in considerazione è quella dei docenti di ruolo con riserva. Ammessi o non ammessi a partecipare? I post di Pittoni e della Azzolina Sui social, nella serata di ieri, impazzavano i commenti ai botta e ...

Scuola - docenti precari ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - Concorso subito’ : ‘Basta giocare con il nostro futuro, concorso Scuola subito’. Questo lo slogan contenuto in uno striscione esposto davanti al Ministero dell’Istruzione da Flc-Cgil, Link Coordinamento Universitario e Associazione dottorandi italiani (Adi). Le organizzazioni che rappresentano neolaureati, dottorandi di ricerca, docenti e precari stanno duramente contestando la confusione e l’incertezza derivanti dalle dichiarazioni discordanti ...

Graduatorie di merito Concorso Docenti 2018 e istanze di revisione : Prosegue, tra ritardi e correzioni, la pubblicazione delle Graduatorie di merito del concorso docenti 2018. In diverse regioni l’attesa è stata causata dalle decisioni giurisdizionali che hanno prodotto la necessità di stabilire le date per le prove suppletive dei ricorrenti. Le segnalazioni di errori nella costituzione delle Graduatorie di merito hanno costretto gli uffici scolastici regionali a rivedere la complessa macchina ...

Docenti - dalla “sanatoria” per le maestre al Concorsone per prof : le prossime tappe per le assunzioni. Spazio pure il sostegno : Un concorso straordinario subito per le maestre, il ritorno del vecchio concorsone in futuro: la scuola italiana si prepara ad almeno altre due tornate di prove nei prossimi due anni, da distinguere bene l’una dall’altra. La prima sarà una vera e propria sanatoria, conseguenza dell’annoso caso dei diplomati magistrali, ed arriverà già nei primi mesi del 2019. La seconda, invece, è l’ennesima riforma governativa del sistema del reclutamento e per ...

Reclutamento scuola : annullato il Concorso Docenti per precari storici? : La riforma del Reclutamento prevista bella bozza della Legge di Bilancio, e targata Bussetti, prevede solo un nuovo concorso per laureati. Ciò significa che di fatto abolisce il concorso previsto dal DL 59/2917 per i precari storici, ovvero quelli che vantano 3 anni di servizio negli ultimi 8. Questa consapevolezza ha suscitato non poche reazioni. In un comunicato, l’AnDDL ha scritto: “Bussetti ha dimostrato, ancora una volta, di non ...

Scuola - in arrivo maxi Concorso per l’assunzione di 12mila docenti di educazione fisica : Il ministro Bussetti ha annunciato che a breve arriverà un maxi concorso riservato agli insegnanti di educazione della Scuola primaria: in tutto, le assunzione previste sarebbe 12mila, in attesa di conoscere requisiti e scadenze: "Lo sport aiuta i bambini a crescere e a saper rispettare le regole, necessarie per la formazione del cittadino del futuro".Continua a leggere

Prof supera il Concorso per docenti e finisce a consegnare pizze : "Il male è la burocrazia - la scuola è passione" : Vincenzo Salvatore Violetti ha 41 anni, è laureato in lingue e ha superato il concorso per docenti con 40/40. Il massimo. Quando ha scoperto di essere risultato idoneo all'insegnamento era felicissimo perché, finalmente, poteva realizzare il suo sogno, quello di diventare Professore. E invece oggi Vincenzo consegna pizze alla periferia di Napoli per 300 euro al mese. La sua storia è stata raccontata dal Corriere della ...

Scuola - Concorso riservato docenti abilitati ultime notizie : il CdS chiude la porta ai ricorrenti non abilitati : Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il sindacato Flc-Cgil Scuola rende noto come il Consiglio di Stato abbia rigettato la richiesta di numerosi ricorrenti senza il titolo di abilitazione (laureati, insegnanti tecnico-pratici, dottorati di ricerca etc…) di poter partecipare al concorso riservato ai docenti abilitati, indetto con il Decreto Direttoriale 85 del 1° febbraio 2018. concorso riservato abilitati: il Consiglio di ...

Scuola - Concorso di Stato per i docenti/ La Corte Costituzionale : "Niente ricorsi - si va avanti" : Scuola, la Corte Costituzionale rigetta i ricorsi dei non abilitati all'insegnamento. Prosegue il concorso di Stato per i docenti indetto dall'ex-ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Scuola - nota Miur docenti neoassunti da Concorso 2018 : ecco le indicazioni sull’anno di prova FIT : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere in data 21 settembre la nota ministeriale riguardante l’anno di prova per i docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018 in relazione allo svolgimento del terzo anno del percorso formativo FIT. Miur, anno di prova docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018: gli adempimenti Nella nota del dicastero di Viale Trastevere vengono specificati gli adempimenti previsti dal D.M. ...

SCUOLA - Concorso Docenti ABILITATI APERTO A TUTTI I LAUREATI/ Atti a Consulta : CDS "disparità di trattamento" : SCUOLA, CONCORSO precari “ABILITATI”: Atti a Consulta. Il percorso delle prove prosegue: ammessi con riserva candidati esclusi. Ultime notizie: la vicenda finisce alla Corte Costituzionale(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:57:00 GMT)