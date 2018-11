Come funziona Sky Go

Cosa è - Come funziona e a cosa serve il 5G : Le reti mobili di quinta generazione – le cosiddette “reti 5G” – sono reti “convergenti”, in cui la differenza tradizionale tra rete fissa e mobile tende a sfumarsi: le antenne radio-mobili utilizzate in una rete 5G raggiungono una densità molto superiore a quella delle reti attuali e sono interamente collegate con fibra. In questo modo le prestazioni della rete raggiungono livelli di gran lunga ...

Come funziona la doppia laurea in Italia e come presto potrebbe cambiare : Un Regio decreto del 1933 segna la discriminazione tra gli studenti universitari Italiani e quelli europei. In base a questa vetusta norma, tuttora in vigore, gli studenti universitari del nostro Paese non possono frequentare due corsi di laurea contemporaneamente, o un corso di laurea e un master. Il divieto di iscrizione a doppi corsi vige da ben 85 anni e impedisce gli accordi fra atenei Italiani per la formula “due titoli in ...

Google spinge sulle web app per renderle funzionali Come quelle native : Google spinge sulle web app, per renderle simili alle controparti native, grazie a nuove API presentate al Chrome Dev Summit. L'articolo Google spinge sulle web app per renderle funzionali come quelle native proviene da TuttoAndroid.

Come funzionano i rimpatri e cos’è emerso in due anni di controlli : Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha pubblicato un rapporto sui voli che riportano gli immigrati irregolari dall’Italia ai paesi di origine. Leggi

Dieta della personalità : che cosa è e Come funziona : Dieta della personalità, ne hai mai sentito parlare? La Dieta della personalità parte dall’idea di medicina personalizzata. È una sorta di Dieta personalizzata sul singolo paziente, questo permette di avere una maggiore efficacia e minori effetti collaterali. Ma che significa personalizzata? Si parte da un presupposto: se una Dieta ha regole troppo rigide o contiene alimenti che non piacciono, la persona tende ad abbandonarla in ...

Pace fiscale : ecco Come funziona la prima sanatoria : Da oggi sarà possibile pagare per aderire al condono che riguarda accertamenti non ancora perfezionati alla data del 24 ottobre

Black Friday per Ryanair : le offerte - le mete e Come funziona : Il Black Friday è l'occasione che molti aspettano per fare spese pazze. Gli sconti, però, non si limitano ai prodotti tecnologici o all'abbigliamento: anche chi vuole prenotare un viaggio (a prezzi vantaggiosi) non deve perdere di vista il "venerdì nero". Ryanair, ad esempio, ha annunciato per il 2018 un Black Friday ancora più conveniente rispetto a quello dell'anno precedente.Le offerte per i voli cheap verso le ...

Ryanair aderisce al Black Friday : le offerte e Come funziona : Il Black Friday è l'occasione che molti aspettano per fare spese pazze. Gli sconti, però, non si limitano ai prodotti tecnologici o all'abbigliamento: anche chi vuole prenotare un viaggio (a prezzi vantaggiosi) non deve perdere di vista il "venerdì nero". Ryanair, ad esempio, ha annunciato per il 2018 un Black Friday ancora più conveniente rispetto a quello dell'anno precedente.Le offerte per i voli cheap verso le ...

Dieta del mandarino : via 4 chili in 7 giorni. Come funziona : Dieta del mandarino, ne hai mai sentito parlare? Ora che la stagione fredda è alle porte, il mandarino è un frutto che non manca mai sulle nostre tavole. Fresco, dolce, buono sarà lui il protagonista della Dieta che vi proponiamo oggi e che promette di farvi perdere fino a 4 chili in una settimana. Lo sapevate che, tra gli agrumi, il mandarino è il migliore per tornare in forma grazie alle pochissime calorie (53 ogni 100 grammi) e alle fibre che ...

Pace fiscale Imu e Tasi 2019 - stralcio totale : Come funziona : Il decreto fiscale 119/2018 collegato alla manovra di bilancio per il 2019 e tuttora in fase di conversione in legge, tra le diverse disposizioni in tema di condono prevede all’articolo 4 lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. In pratica si realizza l’annullamento automatico dei debiti che alla data di entrata in vigore del testo, ovvero il 24 ottobre 2018, arrivano a mille euro ...

Contributo volontario iscrizione a scuola - è obbligatorio? Come funziona : Arriva il momento, ogni anno, in cui ignari genitori intenti ad iscrivere il proprio figlio o la propria figlia a scuola si chiedono, ma il Contributo volontario iscrizione a scuola è obbligatorio o no? Il Miur, nella circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20, che si potranno effettuare dal 7 al 31 gennaio 2019, ha dedicato un paragrafo al Contributo volontario che le scuole chiedono alle famiglie, facendo il punto sulle modalità ...

Dieta delle verdure cotte : perdi peso e fai il pieno di vitamine. Ecco Come funziona : Dimagrisci velocemente, ti sazi subito e al tempo stesso fai il pieno di sali minerali, antiossidanti e vitamine. come? Facile: con la ‘Dieta delle verdure cotte’. Sono ricche di fibre e acqua, possiedono un alto potere saziante e consentono di contrastare ritenzione idrica e gonfiore. E in più depurano l’organismo. Insomma, è una Dieta dai tanti benefici. Ne avete mai sentito parlare? Ovviamente bisogna attenersi a delle ‘regole’. Intanto ...

Scommesse e tecnologie : Come funziona bet365 app : Gli sportivi di mezzo mondo sono in maggioranza anche degli scommettitori. Sia che si tratti di Serie A sia di

Guida alle Powerline : Come funzionano e quali scegliere : Si sente parlare delle Powerline ma pochi sanno cosa sono e come funzionano. In questa Guida cercheremo di approfondire gli aspetti tecnici e poi dopo aver visto le varie opzioni che il mercato offre di segnalarvi i migliori modelli. Breve indice del nostro articolo Cosa sono e come funzionano le poweline? Le differenze fra i modelli […] Guida alle Powerline: come funzionano e quali scegliere