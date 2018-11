Come difendersi dal phishing I consigli di Avira

Cos'è il Vishing e Come difendersi : 7 Novembre 2018 - Il mondo delle truffe online non sembra conoscere crisi e periodicamente vengono inventati nuovi metodi per carpire dati sensibili o rubare denaro agli utenti. Non passa giorno che le nostre caselle ...

Sulle smart tv arrivano gli spot pubblicitari personalizzati. Ecco Come difendersi : Le pubblicità mirate, o “su misura” se preferite, sono in arrivo Sulle nostre TV. Si tratta in sostanza di messaggi pubblicitari confezionati ad hoc in funzione dello spettatore. Per intenderci, durante la visione dello stesso programma, un quarantenne dirigente d’azienda potrebbe vedere uno spot che gli propone una costosa berlina full optional. Contemporaneamente un suo coetaneo operaio vedrebbe la pubblicità di ...

Virus Trojan per smartphone : quali sono e Come difendersi : Non è un caso che i rooting Trojan al momento sono considerati come il malware più pericoloso nel mondo degli smartphone. Trojan modulari Sul terzo gradino del podio tra i malware per smartphone più ...

Cosa non è l’amore - Come riconoscerlo e difendersi : Tutti meritiamo una relazione sana e che ci renda completi, ma spesso trovare l’amore – quello vero – risulta piuttosto complicato, soprattutto quando abbiamo a che fare con la dipendenza affettiva. Alla voce “relazioni tossiche” infatti possiamo trovare questa forma di dipendenza totale e alienante nei confronti del proprio partner. Si tratta di un problema piuttosto comune, che colpisce tantissime donne, anche le ...

Un messaggio manda in Crash la PS4 : Ecco Come difendersi : Un semplice messaggio inviato tramite il sistema di messaggistica integrata manderebbe in Crash la PlayStation 4 di Sony. La soluzione formattarla o ripristinarla. Ma noi vi diciamo come difendervi Un messaggio manda in Crash la PS4: Ecco come difendersi Negli ultimi giorni si sta diffondendo un grave problema sulle console Sony PlayStation 4 che andrebbe […]

Difendersi da un'aggressione : Stellato a Campobasso per insegnare alle donne Come agire : Oltre alla violenza domestica, purtroppo in molte hanno paura di aggressioni improvvise, di cui spesso i fatti di cronaca". Dello stesso parere anche la consigliera di Parità della Provincia di ...

Hackerare o rubare Instagram : Come fare e Come difendersi : Dalle varie notizie pubblicate in rete abbiamo visto come diversi profili Instagram appartenenti a personaggi famosi sono stati vittima di attacchi hacker. Anche se questo fenomeno colpisce maggiormente i VIP, comunque abbiamo deciso di realizzare leggi di più...

Nuovo pericolo da WhatsApp : scoperto bug videochiamata - Come difendersi : Non sono rari i bug WhatsApp, specie quelli che mettono in serio pericolo la privacy degli utenti. Trattandosi di una delle applicazioni più popolari ed utilizzate, viene da sé che gli hacker la prendano di mira, per fare incetta di quante più vittime possibili. In questo caso, l'exploit è stato scoperto dal team Google Project Zero, che ha poi prontamente informato chi di dovere affinché la vulnerabilità venisse corretta. La falla prendeva ...

WhatsApp si serve della foto profilo : come funziona e Come difendersi da questa nuova truffa : WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata nel mondo, anche se ultimamente sta venendo insidiata da Telegram. come spesso accade, questa piattaforma è utilizzata per delle truffe, soprattutto a chi non ha molta ...

Asia Argento Come Jimmy Bennett : a Non è l'Arena di Giletti per difendersi dalle accuse : Asia Argento ha deciso di rispondere alle accuse di Jimmy Bennett dal medesimo studio tv, quello di Massimo Giletti , utilizzato dal baby attore. L'attrice e regista sarà ospite a Non è l'Arena , in ...

Immunonutrizione - Come difendersi dalle patologie tramite una sana alimentazione : Una nuova disciplina per sottolineare ancora una volta come sia importante prevenire le patologie a tavola

Bollette luce e gas - Come difendersi dai maxi conguagli che rischiano di mettere a tappeto le famiglie : Non bastavano gli aumenti dei prezzi di gas (+6,5%) e luce (8,2%) svelati a luglio dall’autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e operativi dal prossimo ottobre. Sulle famiglie italiane, ormai sempre più povere, pende anche la spada di Damocle dei maxi-conguagli. Bollette inattese che arrivano per migliaia di euro con una scadenza di pagamento inferiore alla settimana. “E’ una questione che monitoriamo da vicino – ...