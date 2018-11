Colorazione capelli | ecco le abitudini delle italiane

caffeinamagazine

(Di martedì 13 novembre 2018) Sono 7 su 10 le donnedai 15 ai 75 anni di età che si colorano i. È quanto emerge dalla ricerca “Le donnee la” realizzata da L’Oréal Italia come terzo appuntamento dell’Osservatorio Beauty – studi e tendenze nell’ambito della cosmetica. Tale Osservatorio è realizzato in collaborazione con il dipartimento Consumer & Market Insight di L’Oréal Italia che quotidianamente si occupa di produrre e coordinare ricerche quali-quantitative per approfondire la conoscenza sui consumatori. Per realizzare questa analisi, il dipartimento Consumer & Market Insight di L’Oréal Italia ha utilizzato diverse fonti: Ipsos, Beauty Track 2016; Gfk, Consumer Panel 2017; 2B Research, studio quantitativo sullaper2018; Astra Ricerche, studio quantitativo sullanaturale ...