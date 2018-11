Classe A | sempre più intelligenza artificiale anche nelle auto “medie”

wired

(Di martedì 13 novembre 2018) Lisbona – Dalle parole ai fatti: ormai basta pronunciarne poche e misurate per vedere le luci di casa accendersi da sole, il termostato del riscaldamento regolarsi sulla temperatura desiderata, persino il forno avviare la cottura. È il piccolo miracolo compiuto da assistenti digitalipiù presentinostre vite. Nessuno stupore, dunque, sei costruttori dimobili abbiano investito risorse e talento nella creazione ex novo di assistenti virtuali da mettereloro. La sfida – tutt’altro che facile da vincere – è riprodurre un’interazione simile a quella di piattaforme come Google Assistant, Siri o Amazon Alexa, senza tuttavia dover ricorrere alle “creature” dei colossi americani, perché questo significherebbe cedere loro il controllo dei propri sistemi di infotainment e del rapporto con i clienti. «Le interfacce di interazione vocale non sono ...