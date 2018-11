Cisco | nuovi investimenti in sicurezza in Italia

Oculus Connect 5 - siamo stati a San FranCisco per provare tanti nuovi giochi in VR : La realtà virtuale è una tecnologia in continua crescita e, per certi versi, ancora tutta da scoprire. Tra le aziende leader del settore c’è sicuramente Oculus, la quale ogni anno tiene una manifestazione (Oculus Connect) utile a comunicare a investitori, sviluppatori e consumatori tutte le novità riguardanti la virtual reality. Ieri a San Jose in California è andata in scena la quinta edizione dell’evento: tra gli annunci più ...