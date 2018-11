Cina | conta più la politica o le relazioni con gli Stati Uniti?

Morbillo - allarme epidemia : «VacCinatevi - c'è un alto rischio contagio» : Il Morbillo fa paura. Lo dice chiaro e tondo Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità: «Non è assolutamente sotto controllo, anzi è una situazione...

Veronafiere - a Shanghai - Cina. Una sede permanente della spa veronese - per facilitare contatti e raggiungere nuovi obiettivi. : ... come ricordato anche dal presidente Xi Jinping, in apertura del China International Import Expo, ribadendo il suo impegno, a favore di libero scambio e globalizzazione dell'economia. Una opportunità,...

Bari - 8 persone contagiate da morbillo in ospedale : tutto partito da una bimba non vacCinata. I medici : “Temiamo altri casi” : Una catena di contagi da morbillo, partiti da una bambina ricoverata all’ospedale pediatrico del capoluogo pugliese e non vaccinata. La storia – raccontata da La Gazzetta del Mezzogiorno – comincia lo scorso 27 ottobre: la piccola di dieci anni arriva al pronto soccorso del Giovanni XXIII. Dopo qualche giorno arriva la conferma da parte del personale medico del reparto infettivo: si tratta di morbillo. I genitori della bambina ...

Nuota in pisCina con le lenti a contatto : perde un occhio a causa di un’infezione : Ha perso un occhio per aver Nuotato in piscina indossando le lenti a contatto. Stacey Peoples, quarantanovenne di Denver, in Colorado, ha contratto un’infezione dovuta ad un parassita. La donna, madre di 4 figli, ha accusato dapprima dolore moderato per diversi mesi all’occhio sinistro. Stacey ha riferito ai medici di aver iniziato a sentire dolore la notte dopo aver trascorso la giornata in piscina; all’inizio il medico ...

Indossa le lenti a contatto in pisCina : perde la vista da un occhio : Stacey Peoples, 49enne americana, ha raccontato di aver perso l’uso dell’occhio sinistro dopo un bagno in piscina con suo figlio a causa di una rara patologia che colpisce la cornea. L'appello della donna: "Non usate le lenti a contatto in piscina. è raro ma possibile contrarre l'infezione".Continua a leggere

La road map dei contatori 2.0 più viCina ai comuni e ai cittadini : Rimini, , askanews, - E-Distribuzione, società di distribuzione dell'energia elettrica, ha presentato all'Assemblea nazionale di Anci, a Rimini, i suoi progetti di innovazione e Open Meter.Sono già ...

Le elezioni di mid term contano poco : il vero obiettivo di Donald Trump è la sfida alla Cina : La Ue stessa che altro è, in fondo, se non un altro odiato organismo sovranazionale? Nel mondo globalizzato in cui tutto si tiene, ecco allora che trova un minimo di sostanza il "quasi" dell'...

Le elezioni di mid term contano poco : il vero obiettivo di Donald Trump è la sfida alla Cina : Anche in caso di sconfitta in questa tornata elettorale, il presidente Usa continuerà con la sua agenda. Che prevede lo scontro con le istituzioni sovranazionali e il gigante orientale La mission impossible di Beto O’Rourke, l'uomo che vuole sconfiggere Donald Trump "

Focolaio di morbillo a Trieste - un morto sospetto e sette nuovi contagi : “Pazienti non vacCinati” : sette nuovi contagi in pochi giorni e una morte sospetta: cresce l'allerta per il Focolaio di morbillo a Trieste, il cui virus è stato rintracciato in diversi reparti degli ospedali Maggiore e di Cattinara. Al via la profilassi per 200 persone: "Tasso di vaccinazione troppo basso". Burioni: "In Messico dal 1996 non hanno più vittime, noi sì".Continua a leggere

Microplastiche hanno contaminato anche il sale da cuCina : E’ diventata ormai una vera e propria emergenza ambientale quella generata dalle cosiddette Microplastiche, piccoli frammenti di plastica che hanno invaso il pianeta, provocati dalla dispersione nell’ambiente della plastica, con conseguenze disastrose per l’ambiente e la salute delle persone. Nel corso degli anni svariati studi hanno evidenziato come la diffusione di Microplastiche e le conseguenze che ne derivano siano ...

Cina - il Pil del terzo trimestre sconta gli effetti dei dazi Usa e frena a +6 - 5% : I rischi sistemici paventati dalle autorità di Pechino non sono mai stati così vicini dopo che l'Ufficio nazionale di statistica ha rivelato la frenata del Pil del terzo trimestre a +6,5% annuo, vale ...

Sale da cuCina contaminato dalla microplastica. Rilevate tracce in oltre il 90% dei campioni : Ben 36 dei 39 campioni di Sale da cucina analizzati, provenienti da diverse nazioni inclusa l'Italia, contenevano frammenti di plastica inferiori ai 5 millimetri, meglio noti come microplastiche. Lo ...

Microplastica nel sale da cuCina : “Contaminato più del 90% dei campioni” : “Ben 36 dei 39 campioni di sale da cucina analizzati, provenienti da diverse nazioni inclusa l’Italia, contenevano frammenti di plastica inferiori ai 5 millimetri, meglio noti come microplastiche“: lo rivela una recente ricerca scientifica, pubblicata sulla rivista internazionale Environmental Science & Technology nata dalla collaborazione tra Greenpeace e l’Università di Incheon in Corea del Sud. Dall’indagine, che ha preso in ...

Marotta si avviCina all’Inter : nuovi contatti con Zhang : nuovi contatti tra Steven Zhang e il dirigente della Juventus, che sarà rimosso dall'incarico di amministratore delegato il prossimo 25 ottobre. L'articolo Marotta si avvicina all’Inter: nuovi contatti con Zhang è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.