Chievo | Ventura non ci sta | “Ho rinunciato a due anni di stipendio”

Chievo - ufficiale : panchina a Di Carlo . Con Ventura risoluzione consensuale : Il Chievo ha deciso di affidare la panchina a Domenico Di Carlo, che si é liberato dal contratto che lo legava al Novara. Proposto un contratto di sei mesi, più un sostanzioso bonus economico in caso ...

Chievo - si dimette l'allenatore Gian Piero Ventura : Una notizia che ha lasciato senza parole i vertici societari e la squadra del Chievo Verona, arrivata come un fulmine a ciel, quasi, sereno. Dopo il pareggio ottenuto dai veronesi contro il Bologna, allo stadio Bentegodi ieri pomeriggio, mister Gian Piero Ventura [VIDEO] ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore del Chievo. La notizia ha fatto subito il giro del web ed è stata ripresa dalle testate giornalistiche di tutto il Paese. Non ci si ...

Chievo Verona - Ventura non ci sta : “basta menzogne sul mio conto - ecco la verità” : Gian Piero Ventura dopo le recenti dimissioni da allenatore del Chievo Verona parla delle bugie sul suo conto, l’ex ct della Nazionale è indignato Dopo la pessima avVentura con la Nazionale italiana, Gian Piero Ventura non ha ottenuto il riscatto che avrebbe sperato nel suo breve percorso sulla panchina del Chievo Verona. Tante le chiacchiere sul conto dell’allenatore originario di Genova, dopo che lo stesso a seguito della ...

Chievo - Ventura attacca : "Basta menzogne - ho rinunciato a due anni di stipendio" : La rescissione che ha posto fine ufficialmente al ritorno in panchina di Giampiero Ventura arriva, curiosamente, nell'anniversario del fallimento mondiale dell'Italia. Un anno fa il pari di San Siro ...

Ventura alza la voce : “ecco il motivo della rottura con il Chievo” : Sono ore caldissime in casa Chievo, rottura con l’allenatore di Ventura e panchina affidata a Di Carlo. Adesso l’ex Ct della Nazionale ha deciso di spiegare quanto accaduto nelle ultime ore: “Premetto – afferma l’ex ct della nazionale nella sua dichiarazione all’Ansa – che sono arrivato al Chievo per amicizia, perché il presidente Campedelli è un amico, e perché il momento di difficoltà della ...

Chievo - Pellissier contro Ventura : 'Voleva andare via dal primo momento' : Una situazione di certo non facile in casa Chievo Verona, non solo per i risultati, ma soprattutto dopo le dimissioni di Gian Piero Ventura [VIDEO], ormai ex tecnico della squadra veneta. Per il momento dalla societa' non sono trapelate notizie circa i motivi che hanno portato il mister a dimettersi dopo solo quattro partite in Serie A. Ma non sono mancate le reazioni dopo l'annuncio del tecnico. Ed è proprio il capitano della squadra, Sergio ...

Tavecchio un anno dopo Italia-Svezia : "Ventura ha fatto scelte sbagliate - il Chievo? Non mi quadra" : Conosce la macchina, se verrà assistito nella politica sportiva riuscirà a fare la riforma dei campionati".

Calcio - Serie A 2018-2019 : Di Carlo nuovo allenatore del Chievo - Ventura rescinde il contratto : Gian Piero Ventura non è più l’allenatore del Chievo. Dopo le dimissioni presentate domenica pomeriggio in seguito al pareggio contro il Bologna (primo punto nelle quattro partite della sua gestione), l’ex CT della Nazionale ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava ai gialloblù fino al 2020. Il nuovo tecnico del Chievo, ultimo in classifica in Serie A, sarà Domenico Di Carlo alla terza avVentura su questa panchina dopo ...

Chievo-Ventura - c’è la risoluzione consensuale : Il Chievo e Gian Piero Ventura sono arrivati oggi ad una risoluzione consensuale del contratto. Lo comunica in una nota la società veneta che rende noto, inoltre, la risoluzione dei contratti economici del vice allenatore Salvatore Sullo e del preparatore fisico Alessandro Innocenti. Così, per i veronesi si chiude ufficialmente il capitolo Ventura, chiamato come successore di D’Anna per rianimare una situazione di classifica ...

