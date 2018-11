Chievo | ufficiale | Di Carlo nuovo allenatore Nicola verso l' Udinese

ChievoVerona - ufficiale il ritorno di Mimmo Di Carlo : domani la presentazione : Il club gialloblu ha deciso di affidare a Di Carlo la conduzione tecnica della prima squadra dopo la risoluzione di contratto con Ventura Prima la risoluzione consensuale con Gian Piero Ventura, adesso l’ufficialità dell’arrivo del nuovo allenatore. Il ChievoVerona ha scelto Domenico Di Carlo, affidandogli la conduzione tecnica della prima squadra dopo il sorprendente addio dell’ex ct della Nazionale. A renderlo noto è il ...

Chievo Verona - ora è ufficiale : Ventura è il nuovo allenatore : In casa Chievo ora è ufficiale: Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore dei clivensi. Il presidente Campedelli, che ieri aveva comunicato l’esonero di Lorenzo D’Anna, reduce da molti risultati negativi, oggi ha annunciato il nuovo tecnico. L’ex ct della Nazionale, ricordato per il “disastro Mondiale” contro la Svezia, ripartirà dunque dalla squadra di Verona. […] L'articolo Chievo Verona, ora è ufficiale: ...

Plusvalenze Chievo : 3 punti di penalizzazione/ Ultime notizie - è ufficiale : 3 mesi di fermo a Campedelli : Plusvalenze Chievo: saranno 3 i punti di penalizzazione sulla classifica del campionato in corso, con una multa di 200 mila euro alla società veneta per il caso delle Plusvalenze fittizie(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:10:00 GMT)