Chievo | Di Carlo è il nuovo allenatore dei gialloblù

serieanews

: ???? Panchine Serie A: Di Carlo nuovo allenatore del Chievo. In serata Nicola diventerà quello dell’Udinese - MarioGiunta : ???? Panchine Serie A: Di Carlo nuovo allenatore del Chievo. In serata Nicola diventerà quello dell’Udinese - Gazzetta_it : #Chievo, #DiCarlo nuovo allenatore. Sostituisce #Ventura - SiamoPartenopei : UFFICIALE: Chievo Verona, torna Di Carlo. Per lui incarico annuale -

(Di martedì 13 novembre 2018) IlVerona ha annunciato ufficialmente “di aver affidato la conduzione della Prima squadra a Domenico Di. L’accordo raggiunto è su base annuale. Nel suo staff, mister Diavrà come vice Claudio Valigi, come preparatore atletico Lorenzo Riela e come collaboratore tecnico Martino Sofia”, spiega il club clivense. LA PRESENTAZIONE ALLA STAMPA La … L'articolo, Diè ildeiproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....