Chievo | con Ventura c' è la risoluzione

Chievo - Del Neri : “Dimissioni Ventura? Scelta strana. Pellissier parla così perché conosce il club” : “La situazione del Chievo era complicata già dall’inizio dell’anno; nelle ultime tre stagioni tra cambi e cessioni le cose sono sempre andate bene e spero che riesca a salvarsi anche in questa volta. Non conosco le dinamiche che hanno portato Ventura a fare questa Scelta, non fa certo bene alla squadra che avrebbe bisogno di serenità“. così, ai microfoni di Radio 1 Sport, l’ex allenatore del Chievo Gigi ...

Chievo e Udinese - si cambia : accordo con Di Carlo e Nicola - i dettagli : cambiano altre due panchine in Serie A . Secondo quanto riferisce Sky Sport , manca solamente l'ufficialità ma si sono concluse quasi contemporaneamente le avventure di Gian Piero Ventura alla guida del Chievo Verona e di Julio Velazquez dell'Udinese. La formazione ...

Chievo - si chiude con Di Carlo per la panchina : sarà lui il nuovo allenatore : Domenico Di Carlo e il Chievo, la storia può ricominciare. sarà lui il nuovo allenatore del club gialloblù, che ha dovuto fronteggiare le dimissioni a sorpresa di Gian Piero Ventura dopo il pareggio ...

Chievo - continua la telenovela Ventura : il tecnico non si è ancora dimesso : È ancora caos in casa Chievo. Alla situazione di classifica disperata, motivo dell’esonero di D’Anna, si è aggiunto il caso Ventura, chiamato per risollevare le sorti del club veronese. In seguito al 2-2 interno contro il Bologna di domenica, le presunte dimissioni a sorpresa dell’ex ct avevano scatenato un enorme tam-tam mediatico. Da alcuni retroscena svelati dalla Gazzetta dello Sport, però, il tecnico non si sarebbe ...

Chievo - Pellissier contro Ventura 'Voleva andarsene fin dal primo momento' : VERONA - La decisione di Gian Piero Ventura di dare le dimissioni da tecnico del Chievo non va proprio giù a Sergio Pellissier. E all'indomani della resa dell'ex ct dell'Italia la 'bandiera' dei ...

Chievo - colpo di scena in casa gialloblu : congelate le dimissioni di Ventura : Il direttore sportivo Romairone ha comunicato come sarà il presidente Campedelli a decidere il futuro di Ventura Gian Piero Ventura potrebbe non abbandonare la panchina del Chievo, le dimissioni arrivate dopo il pari con il Bologna non sono state ancora accettate dalla società. Paola Garbuio/LaPresse A sottolinearlo è il direttore sportivo del club gialloblu, svelando come sarà il presidente Campedelli a prendere una decisione in merito: ...

Chievo - clamoroso Ventura : si dimette dopo il pari contro il Bologna : Aveva accettato la panchina del Chievo con grande entusiasmo, ma in quattro partite Giampiero Ventura ha raccolto un solo pareggio e tre sconfitte. Pessimo l’esordio casalingo contro l’Atalanta (1-5), male le due partite successive contro Cagliari (2-1 in Sardegna) e al “Bentegodi” contro il Sassuolo (0-2) fino al pareggio di oggi pomeriggio per 2-2 contro il Bologna. I clivensi sono passati in svantaggio per poi ...

Chievo-Bologna - lo scontro dove è vietato fallire : Chievo sull'orlo del baratro? Ennesimo scontro diretto , stavolta con il Bologna , alle 15 al Bentegodi, ed è vietato fallire. Per Sorrentino: «La parola "mollare" non esiste: battiamoli e ripartiamo».

Verdi : 'Che emozione con il Psg Il mio rientro? Sarà col Chievo' : Fuori dal campo da un po', ma con la voglia di rituffarsi subito nell'ambiente azzurro. 'Ho ripreso ad allenarmi con il gruppo ma non sto svolgendo ancora tutta la sessione con i miei compagni. Sto ...

Milan - delirio contro l'arbitro dopo la sconfitta col Chievo : la squalifica per Conti e Maldini : Appena rientrato dopo un lungo infortunio, il difensore del Milan Andrea Conti dovrà tornare in tribuna per colpa di una crisi di nervi. Il giudice sportivo ha inflitto al rossonero tre giornate di ...

Gian Piero Ventura dopo Chievo-Sassuolo : 'Un'altra sconfitta - ma sono contento della prestazione' : Tre sconfitte in tre partite sulla panchina del Chievo . La nuova sfida a Verona di Gian Piero Ventura non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi, con la squadra ancora ultima a quota -1 dopo l'...

