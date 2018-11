Che gaffe del Senegal | la mail dell’Inter è sbagliata | Keita non viene convocato in

Barbara D'Urso - la gaffe di SCherzi a Parte imbarazza Mediaset : modificata la clip : Lo scherzo di Barbara D'Urso andato in onda nella prima puntata di Scherzi a Parte condotto da Paolo Bonolis è stato un vero e proprio successo non solo per chi l'ha pensato ma anche per la stessa ...

Meghan Markle - nuova gaffe della duChessa : la gonna troppo trasparente mette in mostra la sua bianCheria intima : Impegnata assieme al principe Harry nel Royal Tour in Oceania, Meghan Markle sta facendo sfoggio del suo guardaroba. Peccato che tra un cambio d’abito e l’altro, le scappi qualche scivolone. Prima l’etichetta non tagliata via dal vestito e ora questa gonna plissettata blu elettrico dalle trasparenze esagerate. Durante la tappa in nuova Zelanda infatti, la duchessa del Sussex ha incantato il pubblico con un total look in blu ...

GF Vip : Ilary Blasi - Che gaffe in diretta! Ecco cosa le è sfuggito : Dopo la sesta, movimentatissima puntata del Grande Fratello Vip (quella andata in onda giovedì scorso che ha visto come protagonista Fabrizio Corona), è di nuovo lunedì, dunque torna l’appuntamento con il reality di Canale 5. Condotto per la terza edizione di fila da Ilary Blasi (e Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista) quest’anno fatica un po’ a decollare negli ascolti. Non hanno risollevato la situazione nemmeno i tre ...

Dybala - gaffe sul tweet con CR7 : svela le tattiChe di Allegri : La Juventus vince ancora. Questa volta ci pensa Ronaldo a trascinare i bianconeri contro l'Empoli: un doppietta del portoghese e i campioni d'Italia proseguono la loro corsa in testa al campionato, ...

ELEONORA GIORGI/ Dal "flirt" con Stefano Sala a la gaffe dell'ubriacone di ZucChero (Domenica Live) : ELEONORA GIORGI è lontana ormai anni luce dal Grande Fratello Vip 3, ma non ha ancora terminato le sue cartucce. Oggi a Domenica Live parlerà della sua esperienza nella casa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 07:15:00 GMT)

Costanza Caracciolo/ Bobo Vieri : "Assisterò al parto" - ma Che gaffe sul matrimonio (Verissimo) : Costanza Caracciolo sta per diventare mamma: a novembre nascerà la bambina che aspetta da Bobo Vieri. Dopo il lieto evento arriverà il momento delle nozze?(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 22:11:00 GMT)

L’Eredità - la gaffe della concorrente Che imbarazza Flavio Insinna e il pubblico : A ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna i concorrenti continuano a fare gaffe su gaffe. Non c’è praticamente sera in cui conduttore e pubblico non restino di sasso di fronte a certi strafalcioni da far accapponare la pelle. Può capitare di avere un lapsus, specie quando si è di fronte a una telecamera (e a milioni di telespettatori) per la prima volta, ma come abbiamo visto nelle ultime settimane, spesso chi gioca incappa in ...

Meghan Markle e il cartellino ancora attaccato all’abito : la (piccola) gaffe della duChessa nella visita ufficiale a Tonga : Si sa, la fretta gioca brutti scherzi. Ne sa qualcosa Meghan Markle: l’agenda sua e del principe Harry per questo Royal Tour è fitta di impegni e così, tra un cambio d’abito e l’altro, si è scordata di tagliare il cartellino. Sbarcando dall’aereo a Tonga, ha sfoggiato un elegante abito rosso fuoco con ricami di Self Portrait (scelto per omaggiare la bandiera del piccolo regno nell’arcipelago della ...

Meghan Markle in visita ufficiale col cartellino ancora attaccato al vestito : prima gaffe per la DuChessa : Meghan Markle, Duchessa di Sussex, fa uno scivolone di stile: sbarcata a Tonga, nuova tappa del Royal Tour che sta affrontando col marito Harry, fasciata in un abito rosso di Self Portrait che non nascondeva le curve da dolce attesa e lasciava in mostra un piccolo dettaglio: il cartellino ancora attaccato.Il piccolo errore di stile è stato commesso durante giornate dense, piene di eventi ufficiali i neosposi reali. Lo "scandalo del ...

Gaffe di Conte sui migranti : “Trovate un Paese Che ne ha accolti più di noi” e viene smentito : "Vi sfido a trovare un altro Paese in Europa che dal 2013 abbia ricevuto 688mila persone con accoglienza indiscriminata e poi mi dite cosa succede", ha dichiarato Conte ai cronisti della Stampa Estera, che l'hanno subito smentito sostenendo che la Germania, ad esempio, ha accolto molti più migranti dell'Italia.Continua a leggere

Volley : la gaffe dello sponsor Che cancella Egonu e Sylla dalla pubblicità. Uliveto si difende : Nella fotografia che celebra l'argento non appaiono le due ragazze di colore che hanno promosso l'Italia a simbolo di un paese moderno e integrato. Uliveto nega ogni intento razzista'. Sylla: credo ...

Inter-Milan - la gaffe di Skriniar : “non ho perso neanChe un derby” - ma forse dimentica Cutrone : Inter-Milan, Skriniar commette una gaffe abbastanza evidente, dimenticando il gol di Cutrone della passata stagione in Coppa Italia Inter-Milan è alle porte, una gara attesissima, molto importante anche per quanto concerne la classifica. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia, con schermaglie anche dal punto di vista delle dichiarazioni. Skriniar ad esempio, ha provato a mandare un messaggio ai milanisti, commettendo però una gaffe ...

GFVIP : Francesco Monte fa una gigantesca gaffe e chiama Giulia Salemi “Chechu” (VIDEO) : Oggi l’ex tronista stava parlando con Giulia Salemi e l’ha chiamata “Chechu”. “Ma stai scherzando Chechu?” Ovviamente per chi non lo sapesse già, quello era proprio il nomignolo intimo che usava Francesco Monte per... L'articolo GFVIP: Francesco Monte fa una gigantesca gaffe e chiama Giulia Salemi “Chechu” (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Red Canzian dei Pooh - sCherzo de Le Iene/ Video - doppia gaffe : Loredana Bertè confusa con Guendalina Tavassi : Red Canzian è finito nel mirito de Le Iene Show: il cantante dei Pooh è stato vittima di uno scherzo con la complicità della figlia Chiara. Come avrà reagito?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:10:00 GMT)