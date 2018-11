«Cercando la simmetria mi sentivo meno imperfetto» | le nostre storie dedicate alla salute

vanityfair

(Di martedì 13 novembre 2018) L'ansia è normaleScollegatevi prima di andare a lettoMettete l'ansia in prospettivaMantenete le buone abitudiniTrovate una via d'uscitaCantate che vi passaIl trucco è tenere l'ansia sotto controlloRespirate profondamenteAndate in terapiaQuesto articolo rientra nel nostro speciale dedicatomentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it. «Nessun adolescente si accetta completamente, ma è ancora più difficile quando si misura un metro e quaranta e si pesa novanta chili. Quello ero io, alle Medie. Cicciottello, timido e insicuro. E così poco “popolare” da diventare la vittima perfetta dei bulletti della classe. Dove adesso c’è la barba, cresceva una peluria bruna, avevo la voce stridula della pubertà e le ragazze non mi calcolavano. Mi chiamavano nutria, ...