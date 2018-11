sportfair

: Caso Higuain, le motivazioni della squalifica fanno infuriare i tifosi: i precedenti ''alla Bonucci'' e le incognit… - Sport_Fair : Caso Higuain, le motivazioni della squalifica fanno infuriare i tifosi: i precedenti ''alla Bonucci'' e le incognit… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Gonzaloe la suacontinuano a far discutere lasciando un po’ perplessi dopo aver letto ledel giudice sportivo Gonzaloè statoto per due giornate per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all’atto dell’ammonizione per proteste al 38° del secondo tempo, in modo scomposto e minaccioso, e avendo reiterato platealmente le proteste al momento dell’allontanamento dal terreno di gioco“. Confermate dunque le sensazioni date dal labiale del Pipita, nessuna offesa nei confronti dell’arbitro, ma solo un modus operandi definito dal comunicato del giudice sportivo “scomposto e minaccioso”. “Fischi sempre contro di me“, ha dettoa ...