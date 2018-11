Carmelo Zappulla in fin di vita dopo un infarto | operato | è in coma farmacologico

Carmelo Zappulla in fin di vita - come sta?/ Ultime notizie - operato d'urgenza è in coma farmacologico - IlSussidiario.net : Carmelo Zappulla ricoverato d'urgenza: il cantante in pericolo di vita, colto da malore domenica. I medici drastici coi familiari:'Se non operiamo muore'.

Carmelo Zappulla - il cantante e attore neomelodico è in gravi condizioni : Paura e apprensione tra i fan di Carmelo Zappulla, cantante e attore , classe ’55, che è stato trasportato d’urgenza nelle prime ore del mattino di domenica 11 novembre 2018 presso il “Pineta Grande Hospital” di Castel Volturno (Napoli) quasi privo di conoscenza e con valori pressori altissimi. L’artista, sulle cui cause del malore non è ancora stata fatta chiarezza, è stato sottoposto immediatamente ad una TAC e ...