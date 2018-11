Cappe | mantelle e poncho | istruzioni per l’uso

vanityfair

(Di martedì 13 novembre 2018) Alberta FerrettiRed ValentinoCOSDelpozoMissoniFendiZaraAlexander McQueenChristian DiorPolo Ralph LaurenAgnonaLacosteMax & Co.Michael KorsBurberryMassimo DuttiOff-WhiteAcne StudiosRag&BoneRoland MouretMonclerWeekend Max MaraRedemptionSee by ChloéSaint LaurentKarl Lagerfeld& Other StoriesSalvatore FerragamoMajeFalconeriIvy ParkTrussardiSarà una cappa, una mantella o un? Se non avete mai capito esattamente la differenza, non preoccupatevi: non siete certo le sole. Nonostante infatti siano uno dei trend dell’ Autunno-Inverno 2018/19, c’è una grande confusione a proposito di come definire cosa, tanto che anche i siti di shopping online, spesso, fanno un po’ di confusione nel definire i capi che loro stessi vendono. LEGGI ANCHELe tendenze della moda dell'autunno Ma non è l’unico problema sul piatto della bilancia quando si tratta di decidere se aggiungerne uno (cappa, ...