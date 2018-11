ilfattoquotidiano

: Capitalismo e umanesimo, nel libro Arricchirsi con onore i valori del fare affari che attraversano i secoli… - Cascavel47 : Capitalismo e umanesimo, nel libro Arricchirsi con onore i valori del fare affari che attraversano i secoli… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Nel tempo dell’economia dematerializzata e della finanza selvaggia, in cui il termine businessman è sinonimo di speculatori senza volto né nome, ci si può rivolgere a un manoscritto di quasi sei secoli fa per riscoprire l’arte di “con”. Lo ha fatto il giornalista economico Alessandro Wagner, traducendo e divulgando gli insegnamenti del mercante e umanista Benedetto Cotrugli, originario di Ragusa (Dubrovnik) e ministro alla corte del re di Napoli, autore nel 1458 delde l’arte de la mercatura. Un trattato, forse il primo interamente dedicato al commercio, che descrive il buon mercante come un esempio di “uomo universale”: non un avido accumulatore di ricchezze – “Se il solo tuo scopo, mercante mio, è quello di accumulare continuamente denaro su denaro, io ti considero un animale e una bestia senza cervello” – ma un “capitano d’impresa”, gentiluomo colto ed ...