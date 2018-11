Ca | ni | euro prova risalita a 1 | 124

Aukey Latitude - auricolari Sport calamitati e a prova di sudore a soli 17 - 99 euro - : Gli auricolari Aukey Latitude resistono ad acqua e sudore, inoltre quando non in uso si chiudono intorno al collo come una collana grazie ai magneti incorporati: ora sono in sconto a solo 17,99 euro E'...

Il Consiglio europeo ha approvato la libera circolazione dei dati non personali : (Foto: Pixabay/CC) Il Consiglio europeo ha dato il via libera alla riforma della circolazione dei dati non personali all’interno dello spazio Ue. Le norme approvate seguono l’accordo preventivo raggiunto lo scorso 19 giugno con il Parlamento europeo che ha approvato la riforma il 4 ottobre 2018. Il loro scopo è la facilitazione della libera circolazione dei dati non personali, al proposito dei quali vanno fatte alcune precisazioni. I dati ...

Ecofin approva le nuove regole relativi ai servizi video : più contenuti europei entro il 2020 : Il consiglio Ecofin ha confermato la direttiva UE del 2 ottobre che impone nuove regole per i fornitori di contenuti video in Europa. L'articolo Ecofin approva le nuove regole relativi ai servizi video: più contenuti europei entro il 2020 proviene da TuttoAndroid.

euro instabile? C'è lo StablecoinCriptovaluta a prova di fallimento : Gli assets liquidi denominati in Euro, in particolare i depositi in contanti sui conti correnti bancari sono ora esposti a rischi emergenti Il primo: imposta patrimoniale, prelievo forzoso, bollo. Gli analisti Moody’s hanno aperto il vaso di Pandora e quantificano lo stock di ricchezza privata italiana in circa 8000 miliardi di Euro, osservando che esso costituisce una fonte di finanziamento per lo Stato in caso di peggioramento dei ...

Campionato Italiano Serie A Ginnastica Ritmica 2018 : prova pazzesca per eurogymnica Torino Cascella : Grande prova Eurogymnica Torino Cascella nella seconda prova del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica 2018 svoltasi a Desio Un sabato da ricordare quello appena trascorso a Desio, dove si è disputata la II prova del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica 2018. Nel Campionato più bello del mondo, come viene definito quello di Serie A di Ritmica, prestazione da incorniciare quella di Eurogymnica Torino Cascella, ...

La prova del cuoco - Anna Moroni : "Cara Isoardi - tu non mi volevi euro " : 'Quando Antonella Clerici mi ha detto che intendeva lasciare ' La Pr ova del cuoco ' ho deciso di lasciare anch'io' . Anna Moroni parla al settimanale Spy del suo addio alla celebre trasmissione di ...

europarlamento Tajani ci riprova : "Mi candido per fare il bis" : Milano - Annuncia la sua candidatura per il secondo mandato al Parlamento europeo Antonio Tajani, che ieri ha scelto l'Irccs San Raffaele, Gruppo San Donato, per annunciare anche i prossimi ...

Cagliari - approvato il bilancio : utili per 2 - 1 milioni di euro nel 2017/2018 : Si è tenuta nella giornata di oggi l’assemblea dei soci del Cagliari Calcio in cui è stato approvato il bilancio al 30 giugno 2018. La società sarda non può che dirsi soddisfatta dei risultati emersi: per il quarto anno consecutivo si è riusciti infatti a raggiungere un risultato positivo chiudendo l’esercizio con un utile di […] L'articolo Cagliari, approvato il bilancio: utili per 2,1 milioni di euro nel 2017/2018 è stato ...

Rolls-Royce Cullinan - la prova de Il Fatto.it – Come buttare 300 mila euro in mezzo a buche e sassi – FOTO : Rolls-Royce ha scelto Jackson Hole, un paesino del Wyoming con il reddito pro capite tra i più alti di tutti gli Stati dell’Unione, per la presentazione dinamica del suo primo suv. Una location che, oltre ad avere un habitat ideale (asfalto, neve e sterrati), è il buen ritiro di molti paperoni di tutto il Globo e, ogni anno, è teatro di un importante convegno delle Banche Centrali di tutto il mondo. Trovarsi al cospetto di Sua Maestà il ...

Lazio - prova di forza contro il Marsiglia : capolavoro firmato Inzaghi - biancocelesti super in europa League [FOTO e VIDEO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

I ministri approvano la visione per il futuro dell’europa nello spazio : Presieduta dal Ministro Spagnolo della Scienza, dell’Innovazione e dell’Università, Pedro Duque, i ministri ESA responsabili della attività spaziali hanno concluso oggi con successo la Riunione Ministeriale Intermedia (IMM18) tenutasi presso il Centro Europeo di Astronomia Spaziale dell’ESA (ESAC) di Villanueva de la Cañada, Madrid, Spagna. La Riunione Ministeriale Intermedia è una pietra miliare sulla strada per ...

Abbiamo provato delle ottime cuffie di Fresh’n Rebel e la WeLoop Neo - smartband con GPS e barometro da 60 euro : Ecco due idee regalo tech molto interessanti e accessibili, cuffie con cancellazione attiva del rumore e smartband tra le più complete sul mercato. L'articolo Abbiamo provato delle ottime cuffie di Fresh’n Rebel e la WeLoop Neo, smartband con GPS e barometro da 60 Euro proviene da TuttoAndroid.

Il giovane ristoratore alla prova del mutuo : "Se usciamo dall'euro aumenta la rata?" : L'ansia di una famiglia torinese in attesa della risposta della banca: «Il tasso variabile ci fa paura»