Cancellato il lancio della versione fisica di Hollow Knight

eurogamer

: #HollowKnight non arriverà in versione fisica. - Eurogamer_it : #HollowKnight non arriverà in versione fisica. -

(Di martedì 13 novembre 2018) Stando alla segnalazione di Videogamer, Skybound Games ha confermato su Twitter che non collaborerà più con il Team Cherry per lanciare unadi.Non è stata fornita alcuna motivazione per l'annullamentoretail, anche se un post separato di Team Cherry ha indicato che potrebbero essere venute meno le risorse necessarie.rimane disponibile per PlayStation 4, PC, Nintendo Switch e Xbox One come download digitale."Come una squadra di 3 persone ancora impegnate nella produzione intensiva di, portare il gioco nello spazio retail (anche con l'ampia assistenza di Skybound) necessitava di più lavoro di quanto potessimo ragionevolmente gestire", ha affermato Team Cherry. "In futuro studieremo altri modi per fornire versioni fisiche di, anche se probabilmente saranno in quantità minori".Read more…