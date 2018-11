Campionato Italiano di Enduro 2019 – Svelato il calendario ufficiale

Massimiliano Allegri è stato premiato con la Panchina d’oro per il miglior allenatore del Campionato italiano : Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus campione d’Italia in carica, è stato premiato oggi nel centro tecnico federale di Coverciano con la Panchina d’oro, il riconoscimento della FIGC e dell’Associazione di categoria assegnato tramite votazione dagli allenatori di Serie A al migliore

Curling integrato : La Valle d'Aosta con trre squadre Disval al Campionato italiano : La Valle d'Aosta, sarà presente in Finlandia, Lohja, , dal 9 al 15 novembre, ai Campionati del mondo Weelchair Curling B. A rappresentare i colori rossoneri, con la maglia della Nazionale italiana, ...

Campionato Italiano Serie A Ginnastica Ritmica 2018 : prova pazzesca per Eurogymnica Torino Cascella : Grande prova Eurogymnica Torino Cascella nella seconda prova del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica 2018 svoltasi a Desio Un sabato da ricordare quello appena trascorso a Desio, dove si è disputata la II prova del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica 2018. Nel Campionato più bello del mondo, come viene definito quello di Serie A di Ritmica, prestazione da incorniciare quella di Eurogymnica Torino Cascella, ...

Campionato Italiano Cross Country ACI Sport 2018 : Suzuki Campione d’Italia per il decimo anno consecutivo : Per il decimo anno consecutivo la tecnologia Suzuki 4×4 ALL GRIP si conferma leader anche nelle competizioni fuoristrada, aggiudicandosi i titoli di Campione d’Italia Costruttori e Conduttori nel Campionato Italiano Cross Country ACI Sport 2018 Suzuki domina il Campionato Italiano Cross Country. I Grand Vitara si impongono nella massima serie nazionale di fuoristrada, riprendendo il cammino vincente che ha contraddistinto la ...

Pugilato - tutto pronto per il Campionato Italiano Open di Gym Boxe : sul ring anche Blandamura : Main event della due giorni sarà il ritorno sul ring il 17 novembre di Emanuele Sioux Blandamura, che sfiderà Giorgi Gujejani Il 17-18 novembre a Roma, presso le strutture del PalaSantoro di via Vertumno 40, avrà luogo il campionato italiano Open di Gym Boxe. Un evento indetto dalla Federazione pugilistica italiana e organizzato dalla ASD Gladiators Boxe. Main event della due giorni sarà il ritorno sul ring il 17 novembre di Emanuele Sioux ...

Serie A - l’iniziativa sui campi del massimo Campionato italiano : C’è ancora tempo fino a domenica 28 ottobre per donare un libro a una scuola grazie a #ioleggoperché, il grande progetto di solidarietà a favore delle biblioteche scolastiche promosso e coordinato dall’Associazione Italiana Editori (AIE). Anche la Serie A TIM, per il quarto anno consecutivo, scenderà in campo nella decima giornata di campionato per ricordare l’importanza di questa iniziativa. La passione per la lettura va coltivata fin da ...

Volley - dopo l'argento italiano Cuneo verso il grande esordio nel Campionato : Si è tenuta presso gli studi Rai di Milano, la presentazione del 74° campionato di serie A femminile, la Samsung Volley Cup, trasmessa in diretta su Rai Sport + HD. Durante la trasmissione, condotta ...

Para Ice hockey - nel week-end riparte il Campionato Italiano giunto alla sua quindicesima edizione : La sfida tra Polha Armata Brancaleone Varese e Sportdipiù Tori Seduti di domani alle 18.45 al Palaghiaccio Albani apre ufficialmente il torneo tricolore Ripartirà nel weekend il Campionato Italiano di Para ice hockey, organizzato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e giunto alla sua 15° edizione. Al via, quindi, la caccia ai GSD Alto Adige South Tyrol Eagles, vincitori degli ultimi cinque tornei. La stagione 2018/2019 inizia al ...

Campionato Italiano Rally - ottavo posto per Gianluca Tosi nella 36ª edizione del Due Valli di Verona : Il pilota reggiano, affiancato da Alessandro Del Barba, è tornato nel Campionato Italiano Rally, debuttando su una Ford Fiesta R5, seconda esperienza con una vettura di quella categoria, sfociata con un risultato di prestigio Gianluca Tosi ha decisamente scritto un altro importante capitolo della propria carriera sportiva, lo scorso fine settimana, al 36° Rally “Due Valli” a Verona, ultima prova del Campionato Italiano Rally. Il pilota ...

Tiro a Volo – Campionato Italiano della Struttura Federale - tre titoli per il Fitav Lombardia : Ben 3 titoli italiani portano la firma di altrettanti rappresentanti lombardi, a iniziare da quello vinto nella Fossa Olimpica dal presidente di Società di Terza categoria Danilo De Marchi con lo score di 43/50 Una domenica baciata dal sole e dalla temperatura assai mite, quella appena trascorsa al Trap Concaverde di Lonato del Garda che ha ospitato il Campionato Italiano della Struttura Federale riservato ai Presidenti e vice Presidenti ...

Guardiola non chiude ad futuro nel Campionato italiano : Ha vinto in Spagna, ha vinto in Germania, ma Pep Guardiola potrebbe anche aver voglia di vincere in Italia. “Perchè no?, risponde il tecnico catalano ospite del Festival dello Sport a Trento. “Anni fa – ricorda – mi dissero se mai fossi andato ad allenare in Germania eppure anni dopo sono andato in Bundesliga, quindi rispondo perchè no? Chi lo avrebbe detto che avrei imparato il tedesco. L’Italia resta ...

Mario Frick è salito alla ribalta come Attaccante, ruolo ricoperto per gran parte della carriera, alla soglia dei quarant'anni si è reinventato difensore centrale. Nella sua carriera ha avuto varie esperienze in Italia tra Arezzo, Verona, Siena, e Ternana. Il 18 settembre 2012 assume il doppio ruolo di allenatore-giocatore del Balzers, attualmente allena il Vaduz.

Trial Outdoor – Campionato Italiano : Varallo incorona i campioni 2018 : Dopo Matteo Grattarola (TR1), Andrea Gabutti (TR3 125), Piero Sembenini (TR3 Open) e Valter Feltrinelli (TR4), il conclusivo appuntamento stagionale porta in trionfo nelle rispettive classi di appartenenza Lorenzo Gandola (TR2), Michele Andreoli (TR3) e Alex Brancati (Femminile) L’incantevole cornice di Varallo Sesia (VC) ha decretato i verdetti finali del Campionato italiano Trial Outdoor 2018. Al culmine di una stagione vissuta ...

Trial Outdoor – Campionato Italiano : Grattarola e Gandola in pole a Varallo : Con le due manche di qualifica si apre il conclusivo round dell’italiano Trial Outdoor 2018: domani la gara con ancora i titoli classi TR2, TR3 e Femminile da assegnare La splendida cornice di Varallo Sesia (VC) ha offerto i primi verdetti del conclusivo appuntamento stagionale del Campionato italiano Trial Outdoor. Aspettando la gara in programma domani che assegnerà i restanti tre titoli italiani ancora in palio classi TR2, TR3 e ...