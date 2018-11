Call of Duty : Black Ops 4 avrebbe avuto originariamente una campagna "2v2 co-op" : Un presunto ex dipendente di Treyarch avrebbe rivelato su Reddit alcuni segreti di Call of Duty: Black Ops 4.Il post era per lo più incentrato sulla modalità Zombie - per la quale l'ex dipendente ha fatto da test per la qualità del servizio prima di essere licenziato in modo apparentemente disdicevole - ma ha anche fornito alcune informazioni su altre parti del nuovo sparatutto in prima persona e sul suo sviluppo.Stando a quanto riportato da ...

Call of Duty : Black Ops 4 : la mappa Nuketown è in arrivo su PS4 : Call of Duty: Black Ops 4 sta ottenendo una nuova versione della famosa mappa Nuketown questa settimana.Come per tutti i contenuti di Call of Duty: Black Ops 4, Nuketown sarà disponibile esclusivamente su PS4 per una settimana. Come riporta VG247.com, Treyarch ha annunciato che Nuketown sbarcherà su PS4 domani, 13 novembre.Anche se la mappa deve ancora essere ufficialmente rivelata al di fuori di una singola immagine teaser, lo sviluppatore ha ...

Call of Duty Black Ops 4 doveva avere una campagna co-op - le indiscrezioni al 12 novembre : È ormai passato quasi un mese da quando Call of Duty Black Ops 4 ha fatto il suo esordio ufficiale sulla scena videoludica, e numerose sono le voci che si sono susseguite a ridosso della sua uscita in merito a quelli che sarebbero dovuti essere i contenuti effettivi del gioco. Una delle cose che più ha colpito del nuovo capitolo dello sparatutto di Treyarch è stata senza dubbio l'assenza di una qualsivoglia campagna per giocatore singolo nostro ...

Recensione Call of Duty Black Ops 4 - l’esperimento di Treyarch : Giudicare un titolo come Call of Duty Black Ops 4 non è per niente semplice. Trae parecchio in inganno la dicitura iniziale cui il gioco fa riferimento, la storica serie COD, dal momento che idealmente di COD c'è davvero poco. Ambiziosa e soprattutto coraggiosa la scelta operata da Treyarch di puntare tutte le proprie fiche (leggetelo alla francese! ndr) videoludiche sul comparto multigiocatore, sacrificando in toto la componente single player ...

Call of Duty : Black Ops 4 : giocatori furiosi per le microtransazioni e il loro impatto sul gioco : Recentemente, Call of Duty: Black Ops 4 ha visto l'aggiunta delle famose microtransazioni. E tutto è andato come vi aspettereste.Come segnala Comicbook, su Reddit un giocatore ha fornito un'idea dell'impatto sul gioco delle microtransazioni. Secondo l'utente e i suoi calcoli, l'introduzione di microtransazioni significa che la progressione nel gioco è diventata incredibilmente "grindy", ovvero è stata fortemente rallentata. Dunque, dal momento ...

Nuovo aggiornamento Call of Duty Black Ops 4 al 5 novembre - Treyarch al lavoro : Sono ormai trascorse tre settimane dall’avvento di Call of Duty Black Ops 4 sul mercato, un lasso di tempo più che adeguato per tirare le prime somme in merito allo sparatutto in prima persona pubblicato da Activision e curato in questa iterazione da Treyarch. Il ritorno dello studio di sviluppo sulla serie ha senz’altro fatto bene agli incassi, con milioni e milioni di copie vendute che confermano il trend positivo degli ultimi anni: il grande ...

Call of Duty Black Ops 4 introduce le microtransazioni - spese folli per gli utenti? : Sono passate ormai una manciata di settimane dall'avvento sulla scena videoludica di Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo della serie sparatutto targata Activision e curata (in questa iterazione) da Treyarch, e come era lecito attendersi numerosissimi sono stati gli utenti che non hanno perso nemmeno un istante e si sono catapultati nel vivacissimo mondo di gioco online. Dopo tante chiacchiere e indiscrezioni mosse in giro per la rete, ...

Call of Duty : Black Ops 4 adesso ha anche le microtransazioni : Che Treyarch primo o poi introducesse le microtransazioni era una cosa che dopo tutto, tutti noi, ci aspettavamo. Che piaccia o no questo genere di monetizzazione è ormai prassi nell'industria videoludica, sopratutto in titoli totalmente votati all'online come Call of Duty: Black Ops 4.la vera domanda era, puttosto, quando sarebbe accaduto tutto questo. Ebbene ora abbiamo una risposta, portataci dai colleghi di Eurogamer.net.I COD Points sono ...

Ban permanenti in Call of Duty Black Ops 4 : perché Treyarch minaccia chi bara : Come abbiamo già riportato stamattina, i giocatori di Call of Duty Black Ops 4 hanno scoperto recentemente un'infame glitch che consente di aumentare moltissimo la velocità del proprio personaggio mentre è accovacciato mentre si partecipa a una partita competitiva. Come stamattina non stiamo qui a spiegarvi la procedura, ma sappiate che è possibile equipaggiare il perk Skulker più di una volta. Come abbiamo già detto permette di muoversi ...

Su Call of Duty : Black Ops 4 un glitch permette di ottenere una "super velocità" : Alcuni giocatori di Call of Duty: Black Ops 4 hanno scovato un glitch di gioco che permette di guadagnare una maggiore velocità di movimento, come? Come riporta Eurogamer, il glitch permette di equipaggiare diverse copie dello stesso perk nel multiplayer, per cui alcuni giocatori ne hanno aprofittato per accumulare diversi Skulker perk, ottenendo una super velocità da accucciati.Treyarch in risposta ha annunciato di aver eliminato l'opzione per ...

Problemi Call of Duty Black Ops 4 - un glitch rende super veloci : L'avvento di un titolo del calibro di Call of Duty Black Ops 4 sul mercato videoludico corrisponde quasi sempre alla movimentazione di un ingente numero di giocatori. Tanti sono infatti gli utenti che non hanno perso tempo e si sono catapultati da subito negli ambienti di gioco confezionati dai ragazzi di Treyarch, e la conferma arriva dai numeri alquanto esaltanti provenienti dagli streaming di Twitch. Il sintomo evidente è che Call of Duty ...

Figuraccia Battlefield 5? Uno sviluppatore bannato da Call of Duty Black Ops 4 : Un fatto davvero bizzarro è accaduto tra due giochi in competizione, Battlefield 5 e Call of Duty Black Ops 4. Protagonista è Florian Le Bihan, core gameplay designer per DICE, che chiaramente è al lavoro proprio su Battlefield 5. Non l'ultimo arrivato, si tratta di uno dei programmatori principali dello sparatutto made in Electronic Arts. Oltre a questo pare sia anche un fan di Call of Duty Black Ops 4. Tanto appassionato da giocare ...

Call of Duty : Black Ops 4 e Nintendo Switch dominano le classifiche di vendita giapponesi : Secondo gli ultimi rapporti di Media Create pare che Call of Duty: Black Ops 4 e Nintendo Switch stiano vendendo alla grande sul territorio giapponese, superando anche titoli come Dark Souls (Switch) e SoulCalibur 6.Come riporta Gamingbolt, i titoli di punta Nintendo come Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno comunque ottenuto buoni risultati, dal punto di vista hardware la situazione non si discosta ...

Uno sviluppatore di Battlefield 5 viene bannato da Call of Duty : Black Ops 4 perché troppo bravo : È possibile essere così bravi a un videogioco, da convincere un sistema anti-cheat di stare barando? Sì, almeno stando a quello che afferma Florian Le Bihan, sviluppatore di Battlefield V bannato senza alcuna apparente ragione da Call of Duty: Black Ops 4.Le Bihan ha protestato su Twitter pubblicando un'immagine del ban, a cui hanno fatto seguito alcuni video che nelle speranze dello sviluppatore convinceranno Treyarch a eliminare il ...