California | incendi | i morti sono 42

Incendi in California - salgono a 44 le vittime : devastazioni per oltre 100 mld : Ma di ora in ora si fa sempre piu' pesante anche il bilancio dei danni, per le persone oltre che per l'economia dello stato, e sempre piu' urgente la necessita' di reperire risorse e soccorsi. Molte ...

I morti per gli incendi in California sono almeno 42 : In California sono stati trovati i corpi di altre 13 persone morte in incidenti collegati ai grandi incendi degli ultimi giorni. I morti nello stato sono finora 42 e si stima ci siano ancora almeno 230 persone disperse. L’incendio più

Incendi in California - salgono a 44 le vittime : devastazioni per oltre 100 mld : New York - Hanno fatto e stanno ancora facendo strage: almeno 44 morti, circa 300 dispersi e 300.000 sfollati. Un bilancio terribile e tuttora provvisorio, quello degli Incendi in...

Gli incendi in California infiammano anche il confronto politico - : La California continua a bruciare, vittima di incendi che si fanno di anno in anno più devastanti e intanto ad infiammarsi è anche la polemica politica.

La California ridotta in cenere - è l’incendio più mortale della sua storia : dichiarato lo stato di catastrofe naturale [GALLERY] : 1/47 AFP/LaPresse ...

Katy Perry e Lady Gaga contro Donald Trump dopo gli incendi in California : “Egoista e senza cuore” : La gestione dell'amministrazione federale dell'emergenza incendi che ha messo in ginocchio la California ha portato all'ennesimo attacco di Lady Gaga contro Donald Trump. Fervente democratica, sostenitrice di Hillary Clinton alle scorse presidenziali, Lady Gaga ha già criticato aspramente il presidente repubblicano e le sue politiche in passato, arrivando perfino a manifestare con dei cartelli sotto la Trump Tower. Stavolta a spingerla ad ...

Incendi California - il fuoco non da’ tregua : il sud si prepara al peggio : Il fuoco non da’ tregua in California e ora anche il sud dello stato si prepara al peggio, a partire dalla contea di Los Angeles, dopo la devastazione avvenuta a nord di Sacramento nella regione della Sierra Nevada. I soccorritori temono che anche il Woolsey Fire, così come il Camp Fire, finisca fuori controllo. Finora solo il 20% delle fiamme e’ stato domato, mentre e’ in corso un’evacuazione di massa che interessa anche ...

Incendi California - il meteo sta contribuendo in maniera decisiva alla loro furia distruttiva : Il Camp Fire (conosciuto anche come Paradise Fire), il Woolsey Fire e l’Hill Fire stanno tutti infuriando in California. Ci sono oltre 6.700 strutture distrutte dalle fiamme, la maggior parte delle quali sono case. L’intera città di Paradise è stata rapidamente divorata dalle fiamme, che hanno distrutto tutto ciò che hanno incontrato sul loro percorso. Quella di quest’anno è una stagione dura per la California per quanto riguarda gli Incendi. ...

Incendi in California - 260 tra morti e dispersi per il “Camp Fire” e il “Woolsey Fire” : inferno di fuoco scatenato dalle “condizioni meteo estreme” [FOTO] : 1/81 AFP/LaPresse ...

Miley Cyrus e Lady Gaga dopo l’incendio in California : i messaggi delle star e le case distrutte : Giorni drammatici per la California a causa degli incendi che stanno devastando la California settentrionale e meridionale. Al momento le vittime di questa disastrosa situazione sono più di 30, e sono invece 228 le persone disperse. In tanti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni distrutte, anche personaggi noti. Sono infatti distrutte le case di Miley Cyrus e Gerard Butler, che hanno comunicato la notizia attraverso i social. La città ...

Incendi California - paesaggio apocalittico dopo lo spegnimento delle fiamme : il video dalle strade fantasma : Il numero dei morti è salito a 31 e quello che è stato soprannominato Camp Fire è il peggior Incendio della storia della California. Nelle immagini, girate da un cittadino di Paradise, la città distrutta dal passaggio delle fiamme, la scena apocalittica con le strade vuote e le carcasse di auto e pullman distrutti dai roghi. L'articolo Incendi California, paesaggio apocalittico dopo lo spegnimento delle fiamme: il video dalle strade fantasma ...

Donald Trump attaccato da Neil Young dopo gli incendi in California : Donald Trump è stato criticato da Neil Young per la sua riluttanza ad agire sul cambiamento climatico dopo che gli incendi boschivi della California hanno distrutto la casa del cantautore.In alcuni tweet pubblicati tra il 10 e l'11 novembre il presidente degli Stati Uniti, dopo avere spiegato che più di 4 mila uomini hanno combattuto gli incendi di Camp e Woolsey in California (focolai che hanno bruciato più di 200 mila acri, causato 300 mila ...

California : Neil Young perde la casa e attacca Trump - “la vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico” : Anche la leggenda del rock Neil Young è tra coloro la cui casa di Malibu è andata distrutta negli incendi che stanno devastando la California: Young ha attaccato il “cosiddetto presidente Donald Trump” che la scorsa settimana su Twitter ha dato la colpa dei roghi alla “cattiva gestione delle foreste“. “La vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico“, ha scritto Young sul suo sito web: “Eventi ...

La California è devastata dagli incendi : stagione più lunga e distruttiva a causa dei cambiamenti climatici [VIDEO] : Mentre gli incendi continuano a infuriare alle estremità della California, le autorità rilasciano tristi statistiche: 29 morti solo nella California settentrionale a cui si aggiungono altre due vittime registrate nel sud dello stato per un bilancio totale di 31 morti e almeno 228 dispersi. 10 squadre di soccorso stanno lavorando a Paradise, città di 27.000 abitanti quasi completamente incenerita dalle fiamme, e nei suoi dintorni ai piedi della ...