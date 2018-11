California in fiamme | i pompieri sono detenuti pagati due dollari al giorno

Incendi in California - il racconto del registra Guillermo Del Toro : “Un muro di fiamme - ancora negli occhi strade bloccate e panico” : “Mi restano negli occhi e nel cuore le strade bloccate, il panico. Tante persone che conoscevo ora sono disperse oppure, disperate, hanno visto ardere le loro abitazioni in una coltre di fumo e fiamme, che ha ridotto in cenere i ricordi, gli oggetti, la stabilità delle loro vite“: con queste parole il regista Guillermo Del Toro racconta, intervistato dal Corriere della Sera, le sue ore drammatiche, in fuga dagli Incendi in ...

Incendi California - paesaggio apocalittico dopo lo spegnimento delle fiamme : il video dalle strade fantasma : Il numero dei morti è salito a 31 e quello che è stato soprannominato Camp Fire è il peggior Incendio della storia della California. Nelle immagini, girate da un cittadino di Paradise, la città distrutta dal passaggio delle fiamme, la scena apocalittica con le strade vuote e le carcasse di auto e pullman distrutti dai roghi. L'articolo Incendi California, paesaggio apocalittico dopo lo spegnimento delle fiamme: il video dalle strade fantasma ...

Incendi - la California continua a bruciare : le fiamme non danno tregua - decine di morti e centinaia di dispersi [GALLERY] : 1/60 AFP/LaPresse ...

Incendi California - circondato dalle fiamme con la figlia in auto : così questo papà cerca di tranquillizzare la bambina : “It’ll be all right”. “Andrà tutto bene”. così Joe Allen, abitante della città Californiana di Paradise, cerca di tranquillizzare la figlia di tre anni in auto con lui mentre guida circondato dalle fiamme, tentando di allontanarsi dagli Incendi che stanno devastando la California. La piccola ha paura e fa domande, lui mantiene la calma continuando a viaggiare in un paesaggio spaventoso. Il video è stato pubblicato ...

Incendi California - 25 morti e oltre 100 dispersi. Trump : “Le fiamme si propagano rapidamente. Evacuate” – FOTO : Sale a 25 il numero di morti a causa dell’Incendio più distruttivo della storia della California” che sta devastando lo Stato americano. 110 i dispersi e oltre 300mila le persone fatte evacuare dalle proprie abitazioni. I soccorritori hanno trovato le vittime in casa o mentre tentavano di fuggire dalle fiamme, carbonizzate nelle proprie automobili. A riferirlo il dipartimento dei vigili del fuoco della contea di ...

Incendi California - 25 morti e oltre 100 dispersi. Trump : “Le fiamme si propagano molto rapidamente. Evacuate” : Sale a 25 il numero di morti a causa dell’Incendio più distruttivo della storia della California” che sta devastando lo Stato americano. 110 i dispersi e oltre 300mila le persone fatte evacuare dalle proprie abitazioni. I soccorritori hanno trovato le vittime in casa o mentre tentavano di fuggire dalle fiamme, carbonizzate nelle proprie automobili. A riferirlo il dipartimento dei vigili del fuoco della contea di ...

Le fiamme avvolgono la California - 'è il peggior incendio della sua storia' : I danni sono enormi e rischiano di incidere sull'economia dello stato che ha gi dovuto scontare i costi dei tanti incendi che negli ultimi anni hanno preceduto il maxi rogo di questi giorni.

Incendi California - situazione drammatica : i residenti combattono le fiamme accanto ai vigili del fuoco ma per domani è atteso un nuovo aumento dei venti [VIDEO] : Un insegnante della California settentrionale ha raccontato che eroici conducenti di bus sono arrivati alle scuole per aiutare ad evacuare gli studenti minacciati dal rapidissimo e letale Camp Fire. Almeno 6 gli autobus arrivati in soccorso. Anche gli stessi insegnanti e lo staff delle scuole hanno raggruppato i bambini nelle loro auto dopo aver ricevuto l’ordine di evacuazione, guidando tra uno spesso strato di fumo e detriti infuocati per ...

California - si chiama Paradise ma per ore è stata solo un inferno di fuoco : ecco quel che resta della città rasa al suolo dalle fiamme [FOTO] : 1/45 ...

Inferno in California : 6.700 edifici mangiati dalle fiamme : Almeno nove le vittime del fuoco, cinque delle quali hanno perso la vita in auto nel tentativo di scappare. In tutto sono...

Incendi - inferno di fuoco in California : almeno 9 morti e 157mila evacuati - forti venti alimentano le fiamme : 1/8 AFP/LaPresse ...

La California in fiamme - evacuata Malibù - sale a 9 il bilancio dei morti nei roghi : ... ammontano a decine di migliaia didollari, e si vanno a sommare a quelli provocati dai numerosi roghi degli ultimi mesi che hanno messo in ginocchio buona parte dell'economia della California, ...

California in fiamme : almeno 5 morti. Evacuata Malibu - paradiso delle star : NEW YORK ? «Ho acchiappato i bambini, preso i cani, il computer e siamo scappati». Testimonianze come queste sono comuni in California, uno Stato piagato da frequenti incendi,...

La California in fiamme - evacuata Malibù : cinque morti : ... ammontano a decine di migliaia di dollari, e si vanno a sommare a quelli provocati dai numerosi roghi degli ultimi mesi che hanno messo in ginocchio buona parte dell economia della California, ...