Calendario Mondiale Superbike 2018 | tutte le date e i Gran Premi Confermate due gare in

Magnus Carlsen-Fabiano Caruana - Mondiale scacchi 2018 : come vederlo in diretta tv e streaming? Calendario e programma : Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si affronteranno ai Mondiali di scacchi 2018 che si disputeranno dal 9 al 28 novembre a Londra. Nella capitale britannica andrà in scena una rassegna iridata davvero stellare perché alla scacchiera si presenteranno i primi due del ranking FIDE, gli uomini con il coefficiente ELO più elevato di tutti: da una parte il micidiale norvegese che difende il titolo conquistato nel 2013 (e già confermato nel 2014 e nel ...

Scacchi - Mondiale Caruana-Carlssen : il Calendario completo e le date. Il programma e gli orari degli incontri : Il Mondiale di Scacchi 2018 si disputerà a Londra (Gran Bretagna) dal 9 al 26 novembre. Il norvegese Magnus Carlsen, detentore del titolo, affronterà lo statunitense Fabiano Caruana che da qualche stagione ha deciso di sposare la causa degli USA lasciando l’Italia. Da una parte il 28enne scandinavo che ha conquistato il titolo nel 2013 e poi lo ha difeso nel 2014 e nel 2016. Si preannuncia una rassegna iridata di altissimo livello tecnico ...

Internazionali d’Italia Motocross 2019 : ecco il Calendario della serie pre-mondiale : Tutto pronto per gli Internazionali d’Italia Motocross 2019: ecco le date della serie pre-mondiale Tra gennaio e febbraio, a poche settimane dal primo appuntamento del Mondiale MXGP, saranno gli Internazionali d’Italia di Motocross a calamitare l’attenzione degli appassionati. La serie pre-mondiale più importante a livello europeo e non solo, vedrà al via numerosi campioni che si sfideranno in tre tappe secondo il ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Calendario - date - programma - orari e tv. Ci sono Civitanova e Trento : La FIVB ha ufficializzato il calendario del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile che si disputerà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. Le otto squadre partecipanti sono state divise in due gironi (Pool A a Radom e Pool B a Resovia), saranno presenti anche Civitanova e Trento che sfideranno in particolar modo le corazzate Zenit Kazan e Sada Cruzeiro. Le prime due classificate accederanno alle semifinali che si giocheranno a Czestochowa ...

Formula 1 - la FIA ha approvato il Calendario per il Mondiale 2019 : Confermati 21 gran premi e il via come da tradizione in Australia. La FIA - Federazione Internazionale dell'Automobile - ha approvato senza nessuna modifica il calendario di Formula 1 per il 2019 e ...

Motomondiale - GP Thailandia 2018 : il Calendario del fine settimana. Programma - orari e tv : Dopo le emozioni di Aragon il Motomondiale parte per la prima delle quattro gare dall’altra parte del mondo. Si incomincia con il Gran Premio di Thailandia di Buriram, che anticiperà le tappe di Giappone, Australia e Malesia, prima di fare ritorno in Europa a Valencia per il rompete le righe finale. Il fine settimana thailandese sarà importante soprattutto per Moto2 e Moto3, dato che nella classe regina Marc Marquez ha già ampiamente le ...

Beach volley - World Tour 2019. Ecco il Calendario provvisorio : c’è anche Roma (da confermare) una settimana prima del Mondiale : L’Italia torna a fare capolino nel fittissimo calendario dei tornei del World Tour a due anni dalla grande rinuncia di Roma. Il Torneo 5 Stelle (massimo livello ma non nel circuito dei Major Series) dovrebbe svolgersi al Foro Italico dal 19 al 23 giugno 2019, cinque giorni prima del Mondiale di Amburgo ma data e soprattutto location devono essere ancora confermati, così come per tante altri appuntamenti del circuito Mondiale, il cui ...